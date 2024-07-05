Samsung’un kârı 15 kat arttı! Hisseler son yılların zirvesinde

Samsung, bugün yaptığı açıklamada yapay zeka etkisiyle yeniden yükselen yarı iletken fiyatlarının satışları desteklemesi sayesinde 2024’ün ikinci çeyreğinde faaliyet kârında 15 kattan fazla artış yaşamayı beklediğini duyurdu. Samsung’un açıklamasının ardından şirketin hisseleri de son üç yılın zirvesine yükseldi.
Samsung yükselişe devam ediyor
Dünyanın en büyük bellek çipi, akıllı telefon ve TV üreticisi Samsung, sona eren ikinci çeyrekte işletme kârının yaklaşık 7,54 milyar dolar (10,4 trilyon won) olarak gerçekleşmesini beklediğini açıkladı. 2023’ün aynı dönemine (485 milyon dolar-670 milyar won) göre bu, kârlarda yüzde 1452’lik bir artış anlamına geliyor. Firmanın işletme gelirinin 8,8 trilyon won veya 6,3 milyar dolar olması bekleniyordu.
Firmanın ikinci çeyrek gelirleri de bir yıl önceki 43,5 milyar dolar (60,01 trilyon won) seviyesinden 52,9 milyar ila 54,3 milyar dolar (73 trilyon ila 75 trilyon won) seviyesine yükselmesi bekleniyor. Samsung genel olarak gelirlerde yüzde 23’lük bir artış yaşanacağını tahmin ediyor.
Samsung’un bu keskin geri dönüşü bellek yongası fiyatlarının geçen yıl yapay zeka patlaması nedeniyle yeniden yükselmesi ve pazarın canlanmasından kaynaklanıyor. Samsung, talebin çakılması nedeniyle geçtiğimiz yıl rekor kayıplar yaşamıştı. Hem geleneksel DRAM hem de NAND Flash yongalarının yılın üçüncü çeyreğinde büyümenin yavaşlaması bekleniyor.
İlginç bir şekilde Samsung, Nvidia gibi müşterilere üst düzey HBM yongaları tedarikinde SK Hynix'in gerisinde kalmış durumda. Kaynaklara göre Samsung'un en yeni dördüncü nesil HBM yongalarının ısı ve güç tüketimi sorunları nedeniyle Nvidia’dan onay alamadı. Samsung geçtiğimiz mayıs ayında çip krizi olarak adlandırdığı durumu aşmak amacıyla yarı iletken bölümünün başındaki ismi değiştirmişti.Kaynakça https://news.samsung.com/global/samsung-electronics-announces-earnings-guidance-for-second-quarter-2024 https://www.reuters.com/technology/samsung-flags-15-fold-rise-second-quarter-profit-chip-prices-climb-2024-07-04/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.