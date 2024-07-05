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    Anlık Bildirim

    Samsung’un kârı 15 kat arttı! Hisseler son yılların zirvesinde

    Samsung, yılın ikinci çeyreğine dair ön bilgileri ve tahminlerini paylaştı. Samsung, yapay zekanın yüksek talebiyle birlikte beklenenden daha iyi performans sergilemeyi başardı.

    Samsung’un karı 15 kat arttı! Hisseler son yılların zirvesinde Tam Boyutta Gör

    Samsung, bugün yaptığı açıklamada yapay zeka etkisiyle yeniden yükselen yarı iletken fiyatlarının satışları desteklemesi sayesinde 2024’ün ikinci çeyreğinde faaliyet kârında 15 kattan fazla artış yaşamayı beklediğini duyurdu. Samsung’un açıklamasının ardından şirketin hisseleri de son üç yılın zirvesine yükseldi.

    Samsung yükselişe devam ediyor

    Dünyanın en büyük bellek çipi, akıllı telefon ve TV üreticisi Samsung, sona eren ikinci çeyrekte işletme kârının yaklaşık 7,54 milyar dolar (10,4 trilyon won) olarak gerçekleşmesini beklediğini açıkladı. 2023’ün aynı dönemine (485 milyon dolar-670 milyar won) göre bu, kârlarda yüzde 1452’lik bir artış anlamına geliyor. Firmanın işletme gelirinin 8,8 trilyon won veya 6,3 milyar dolar olması bekleniyordu.

    Firmanın ikinci çeyrek gelirleri de bir yıl önceki 43,5 milyar dolar (60,01 trilyon won) seviyesinden 52,9 milyar ila 54,3 milyar dolar (73 trilyon ila 75 trilyon won) seviyesine yükselmesi bekleniyor. Samsung genel olarak gelirlerde yüzde 23’lük bir artış yaşanacağını tahmin ediyor.

    Samsung’un bu keskin geri dönüşü bellek yongası fiyatlarının geçen yıl yapay zeka patlaması nedeniyle yeniden yükselmesi ve pazarın canlanmasından kaynaklanıyor. Samsung, talebin çakılması nedeniyle geçtiğimiz yıl rekor kayıplar yaşamıştı. Hem geleneksel DRAM hem de NAND Flash yongalarının yılın üçüncü çeyreğinde büyümenin yavaşlaması bekleniyor.

    İlginç bir şekilde Samsung, Nvidia gibi müşterilere üst düzey HBM yongaları tedarikinde SK Hynix'in gerisinde kalmış durumda. Kaynaklara göre Samsung'un en yeni dördüncü nesil HBM yongalarının ısı ve güç tüketimi sorunları nedeniyle Nvidia’dan onay alamadı. Samsung geçtiğimiz mayıs ayında çip krizi olarak adlandırdığı durumu aşmak amacıyla yarı iletken bölümünün başındaki ismi değiştirmişti.

    Kaynakça https://news.samsung.com/global/samsung-electronics-announces-earnings-guidance-for-second-quarter-2024 https://www.reuters.com/technology/samsung-flags-15-fold-rise-second-quarter-profit-chip-prices-climb-2024-07-04/
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 3 gün önce

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    Halilcv 5 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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