Samsung’un kârı 15 kat arttı! Hisseler son yılların zirvesinde

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör

Samsung, bugün yaptığı açıklamada yapay zeka etkisiyle yeniden yükselen yarı iletken fiyatlarının satışları desteklemesi sayesinde 2024’ün ikinci çeyreğinde faaliyet kârında 15 kattan fazla artış yaşamayı beklediğini duyurdu. Samsung’un açıklamasının ardından şirketin hisseleri de son üç yılın zirvesine yükseldi.

Samsung yükselişe devam ediyor

Dünyanın en büyük bellek çipi, akıllı telefon ve TV üreticisi Samsung, sona eren ikinci çeyrekte işletme kârının yaklaşık 7,54 milyar dolar (10,4 trilyon won) olarak gerçekleşmesini beklediğini açıkladı. 2023’ün aynı dönemine (485 milyon dolar-670 milyar won) göre bu, kârlarda yüzde 1452’lik bir artış anlamına geliyor. Firmanın işletme gelirinin 8,8 trilyon won veya 6,3 milyar dolar olması bekleniyordu.

Firmanın ikinci çeyrek gelirleri de bir yıl önceki 43,5 milyar dolar (60,01 trilyon won) seviyesinden 52,9 milyar ila 54,3 milyar dolar (73 trilyon ila 75 trilyon won) seviyesine yükselmesi bekleniyor. Samsung genel olarak gelirlerde yüzde 23’lük bir artış yaşanacağını tahmin ediyor.

Samsung Galaxy Buds 3 Pro kulaklık sızdırıldı: İşte tasarımı 10 sa. önce eklendi

Samsung’un bu keskin geri dönüşü bellek yongası fiyatlarının geçen yıl yapay zeka patlaması nedeniyle yeniden yükselmesi ve pazarın canlanmasından kaynaklanıyor. Samsung, talebin çakılması nedeniyle geçtiğimiz yıl rekor kayıplar yaşamıştı. Hem geleneksel DRAM hem de NAND Flash yongalarının yılın üçüncü çeyreğinde büyümenin yavaşlaması bekleniyor.

İlginç bir şekilde Samsung, Nvidia gibi müşterilere üst düzey HBM yongaları tedarikinde SK Hynix'in gerisinde kalmış durumda. Kaynaklara göre Samsung'un en yeni dördüncü nesil HBM yongalarının ısı ve güç tüketimi sorunları nedeniyle Nvidia’dan onay alamadı. Samsung geçtiğimiz mayıs ayında çip krizi olarak adlandırdığı durumu aşmak amacıyla yarı iletken bölümünün başındaki ismi değiştirmişti.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Samsung’un karı 15 kat arttı! Hisseler son yılların zirvesinde