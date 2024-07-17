Crucial, kompakt boyutlu NVMe SSD'sini tanıttı: Neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Micron'a bağlı bir marka olan Crucial, yeni M.2 NVMe SSD'sini piyasaya sürdü. Kompakt 2230 form faktörüyle gelen P310 isimli SSD, taşınabilirliği ve performansı bir arada sunuyor.

Taşınabilir oyun konsollarıyla uyumlu

1 TB ve 2 TB kapasite seçenekleriyle gelen P310, PCIe Gen 4 x4 arayüzünü kullanıyor ve DRAM'siz bir kontrolcüye sahip. Crucial, P310'un taşınabilir oyun konsolları, mini konsollar ve ultra hafif dizüstü bilgisayarlar için ideal olduğunu söylüyor. SSD, Valve Steam Deck, ASUS ROG Ally, belirli Microsoft Surface modelleri ve Gigabyte Aorus Mini gibi popüler cihazlarla uyumluluğa sahip.

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7.100 MB/s'ye kadar okuma ve 6.000 MB/s'ye kadar yazma hızına sahip SSD'nin, rastgele okuma ve yazma IOPS değerleri ise 1 Milyon ve 1.2 Milyon olarak belirtiliyor. Crucial P310, Micron'un kendi geliştirdiği 232 katmanlı 3D QLC NAND flash belleğini kullanıyor. 440 TB yazma ve 220 TB yazma ömrüne sahip olan SSD, 5 yıl garanti süresi sunuyor. Crucial P310'un 1 TB modeli 115 dolar, 2TB modeli ise 215 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda.

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