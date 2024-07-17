Crucial, kompakt boyutlu NVMe SSD'sini tanıttı: Neler sunuyor?

Taşınabilir oyun konsollarıyla uyumlu
1 TB ve 2 TB kapasite seçenekleriyle gelen P310, PCIe Gen 4 x4 arayüzünü kullanıyor ve DRAM'siz bir kontrolcüye sahip. Crucial, P310'un taşınabilir oyun konsolları, mini konsollar ve ultra hafif dizüstü bilgisayarlar için ideal olduğunu söylüyor. SSD, Valve Steam Deck, ASUS ROG Ally, belirli Microsoft Surface modelleri ve Gigabyte Aorus Mini gibi popüler cihazlarla uyumluluğa sahip.
7.100 MB/s'ye kadar okuma ve 6.000 MB/s'ye kadar yazma hızına sahip SSD'nin, rastgele okuma ve yazma IOPS değerleri ise 1 Milyon ve 1.2 Milyon olarak belirtiliyor. Crucial P310, Micron'un kendi geliştirdiği 232 katmanlı 3D QLC NAND flash belleğini kullanıyor. 440 TB yazma ve 220 TB yazma ömrüne sahip olan SSD, 5 yıl garanti süresi sunuyor. Crucial P310'un 1 TB modeli 115 dolar, 2TB modeli ise 215 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.