Formula 1 sürücüleri, Netflix'te golf oynayacakları bir turnuvaya katılacak

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Netflix, Formula 1 sürücüleri ve PGA Tour oyuncularını karşı karşıya getiren canlı bir golf turnuvası olan "The Netflix Cup"ı seyircisiyle buluşturacak.

Netflix, popülaritesi artan ve platformda dizisini yayınladığı Formula 1’in etinden sütünden faydalanmak istiyor. Dijital platform, Formula 1 ve golfü birleştirerek hiç yapılmamış bir konsept arayışı içerisinde.

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Netflix'in ilk canlı spor etkinliği, Drive to Survive dizisindeki F1 sürücüleri ile PGA Tour oyuncularını karşı karşıya getirecek.

Etkinlikte Formula 1'den Williams sürücüsü Alex Albon, Alpine sürücüsü Pierre Gasly, McLaren sürücüsü Lando Norris ve Ferrari sürücüsü Carlos Sainz yarışacak. PGA TOUR tarafında ise Rickie Fowler, Max Homa, Collin Morikawa ve Justin Thomas bulunuyor.

The Netflix Cup 14 Kasım'da Las Vegas, Nevada'daki Wynn Golf Kulübü'nden yayınlanacak. Bu Netflix için sadece sportif bir ilk değil, aynı zamanda Love is Blind'ın başarısız 4. sezon buluşmasından bu yana Netflix'in ilk büyük canlı yayın etkinliği olacak.

Konuyla alakalı Netflix'in kurgusal olmayan sporlardan sorumlu başkan yardımcısı Gabe Spitzer, “Spor dizilerimizin dünyanın dört bir yanındaki spor liglerine ve müsabakalarına olan hayranlığı nasıl artırdığını görmeyi seviyoruz.” dedi.

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