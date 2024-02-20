F1: Drive to Survive 6. sezon fragmanı yayınlandı

F1 2024 sezonu 3 Mart 2024 tarihinde başlayacak. F1 hayranları 23 Şubat’tan itibaren F1: Drive to Survive 6. sezonunu seyrederek 2023 sezonundaki olayları hatırlama fırsatı elde edecek.
Netflix’ten yapılan açıklamada, “Drive to Survive, 6. sezonuyla Netflix ekranlarına geri dönüyor. Yarışlara emsalsiz bir bakış sunan bu yeni sezon, pilotların ve takımların mücadeleye nasıl hazırlandıklarına bizzat tanıklık etmeleri için hayranları perde arkasına davet ediyor.” ifadeleri kullanıldı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.