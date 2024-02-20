F1: Drive to Survive 6. sezon fragmanı yayınlandı

Tam Boyutta Gör F1 hayranlarının merakla beklediği Formula 1: Drive to Survive belgeselinin 6. sezonunun fragmanı paylaşıldı. 6. sezonda Verstappen’in liderlikle tamamladığı 2023 sezonundaki yarışların perde arkasını seyredeceğiz. Pilotların ve takımların rekabetini çok daha yakından görme fırsatı yakalayacağız.

F1 2024 sezonu 3 Mart 2024 tarihinde başlayacak. F1 hayranları 23 Şubat’tan itibaren F1: Drive to Survive 6. sezonunu seyrederek 2023 sezonundaki olayları hatırlama fırsatı elde edecek.

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Netflix’ten yapılan açıklamada, “Drive to Survive, 6. sezonuyla Netflix ekranlarına geri dönüyor. Yarışlara emsalsiz bir bakış sunan bu yeni sezon, pilotların ve takımların mücadeleye nasıl hazırlandıklarına bizzat tanıklık etmeleri için hayranları perde arkasına davet ediyor.” ifadeleri kullanıldı.

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