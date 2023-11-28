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    Drive to Survive'ın 6. sezonunun çıkış tarihi açıklandı

    Netflix ve Formula 1 tarafından hazırlanan, şampiyonadaki sürücülere ve yarışlara perde arkasından bir bakış sunan Drive to Survive dizisinin 6. sezonunun çıkış tarihi açıklandı.
    Drive to Survive'ın 6. sezonunun çıkış tarihi açıklandı Tam Boyutta Gör
    Netflix ve Formula 1 işbirliğiyle hazırlanan Formula 1: Drive to Survive, şampiyonadaki sürücülere ve yarışlara perde arkasından bir bakış sunuyor. 2018 Dünya Şampiyonasını kapsayan ilk sezonun ardından büyük bir başarı yakalayan Drive to Survive, bu yılki 6. sezonunda 2023 Dünya Şampiyonası’nı ekranlara yansıtacak. Dizi, özellikle F1’e izleyici kitlesi katması açısından son derece önemli olmuştu.

    Drive to Survive'ın 6. Sezonu 23 Şubat’ta çıkacak

    Yapılan açıklamaya göre Drive to Survive 6. sezonu 23 Şubat 2024’te Netflix’te yayınlanacak. Şimdilik bir fragman yayınlanmış değil ancak bu sezonun Max Verstappen ve üçüncü dünya şampiyonluğuna odaklanacağını varsayabiliriz.

    Max Verstappen, 2023 Dünya Şampiyonası’nda RedBull RB19 aracıyla adeta kelimenin tam anlamıyla domine etmişti. 22 yarışın 19’unu kazanan Verstappen sadece iki kez takım arkadaşı Perez’e ve bir kez de Ferrari pilotu Carlos Sainz’e geçilmişti. Verstappen, bir sezonda en çok yarış kazanan, en çok puan toplayan, en çok podyuma çıkan, en çok Hat-trick yapan, en yüksek yarış kazanma yüzdesine ulaşan ve arka arkaya en uzun yarış kazanma serisine sahip olan isim olmuştu.

    Bu arada, Formula 1 sadece sürücü şampiyonası değil. Aslında seri, temelinde bir takımlar şampiyonası. Buna göre, sezonun lideri baskın aracıyla birlikte Red Bull Racing Honda olurken ikinci sırada Mercedes yer aldı. Ferrari ise sezonu üçüncülük ile bitirdi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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