Drive to Survive'ın 6. sezonunun çıkış tarihi açıklandı

Tam Boyutta Gör Netflix ve Formula 1 işbirliğiyle hazırlanan Formula 1: Drive to Survive, şampiyonadaki sürücülere ve yarışlara perde arkasından bir bakış sunuyor. 2018 Dünya Şampiyonasını kapsayan ilk sezonun ardından büyük bir başarı yakalayan Drive to Survive, bu yılki 6. sezonunda 2023 Dünya Şampiyonası’nı ekranlara yansıtacak. Dizi, özellikle F1’e izleyici kitlesi katması açısından son derece önemli olmuştu.

Drive to Survive'ın 6. Sezonu 23 Şubat’ta çıkacak

Yapılan açıklamaya göre Drive to Survive 6. sezonu 23 Şubat 2024’te Netflix’te yayınlanacak. Şimdilik bir fragman yayınlanmış değil ancak bu sezonun Max Verstappen ve üçüncü dünya şampiyonluğuna odaklanacağını varsayabiliriz.

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Max Verstappen, 2023 Dünya Şampiyonası’nda RedBull RB19 aracıyla adeta kelimenin tam anlamıyla domine etmişti. 22 yarışın 19’unu kazanan Verstappen sadece iki kez takım arkadaşı Perez’e ve bir kez de Ferrari pilotu Carlos Sainz’e geçilmişti. Verstappen, bir sezonda en çok yarış kazanan, en çok puan toplayan, en çok podyuma çıkan, en çok Hat-trick yapan, en yüksek yarış kazanma yüzdesine ulaşan ve arka arkaya en uzun yarış kazanma serisine sahip olan isim olmuştu.

Bu arada, Formula 1 sadece sürücü şampiyonası değil. Aslında seri, temelinde bir takımlar şampiyonası. Buna göre, sezonun lideri baskın aracıyla birlikte Red Bull Racing Honda olurken ikinci sırada Mercedes yer aldı. Ferrari ise sezonu üçüncülük ile bitirdi.

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