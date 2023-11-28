Drive to Survive'ın 6. sezonunun çıkış tarihi açıklandı

Drive to Survive'ın 6. Sezonu 23 Şubat’ta çıkacak
Yapılan açıklamaya göre Drive to Survive 6. sezonu 23 Şubat 2024’te Netflix’te yayınlanacak. Şimdilik bir fragman yayınlanmış değil ancak bu sezonun Max Verstappen ve üçüncü dünya şampiyonluğuna odaklanacağını varsayabiliriz.
Max Verstappen, 2023 Dünya Şampiyonası’nda RedBull RB19 aracıyla adeta kelimenin tam anlamıyla domine etmişti. 22 yarışın 19’unu kazanan Verstappen sadece iki kez takım arkadaşı Perez’e ve bir kez de Ferrari pilotu Carlos Sainz’e geçilmişti. Verstappen, bir sezonda en çok yarış kazanan, en çok puan toplayan, en çok podyuma çıkan, en çok Hat-trick yapan, en yüksek yarış kazanma yüzdesine ulaşan ve arka arkaya en uzun yarış kazanma serisine sahip olan isim olmuştu.
Bu arada, Formula 1 sadece sürücü şampiyonası değil. Aslında seri, temelinde bir takımlar şampiyonası. Buna göre, sezonun lideri baskın aracıyla birlikte Red Bull Racing Honda olurken ikinci sırada Mercedes yer aldı. Ferrari ise sezonu üçüncülük ile bitirdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.