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    Netflix, Formula 1'in yayın hakları için teklif sunmaya hazırlanıyor

    Başlıca spor yayıncılarından biri hâline gelmek için önemli yatırımlar yapan Netflix, önümüzdeki yıldan itibaren Formula 1'in Amerika'daki yayıncısı olmak için yakında masaya oturacak.
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    Son dönemde yayın stratejisini değiştirmeye başlayan Netflix, özellikle canlı yayın alanındaki varlığını güçlendirmek istiyor. Bazı stand-up gösterilerini canlı yayınlayarak bu alana ilk adım atan şirket, gelecek planlarını ise spor yayınları üzerine kuruyor. Kısa süre önce Mike Tyson-Jake Paul dövüşünü canlı yayınlayarak bu alanda ilk denemeleri yapmaya başlayan Netflix, yavaş yavaş daha büyük spor organizasyonlarının da yayıncısı hâline geliyor. WWE'in yayın haklarını 10 yıllığına almak için 5 milyar dolar ödeyen şirket, şimdi de F1'in peşinde.

    Formula 1 Organizasyonu ile Netflix Arasındaki Görüşmeler Yakında Başlayacak

    Netflix'in Formula 1'in Amerika'daki yayın haklarını alabileceğibir süredir konuşuluyordu. Bu söylentiler yavaş yavaş daha sağlam bir zemine oturmaya başlıyor. Çünkü F1'in yayın hakları için yapılan mevcut anlaşma 2026'da bitiyor. Bu yüzden Liberty Media (F1 yarışlarının yayın haklarını kontrol eden şirket) yeni yayıncıyı belirlemek için görüşmelere çok yakında başlayacak. Autosport'un haberine göre Netflix de bu aşamada teklif sunacak şirketlerden biri olacak.

    Şu anda F1'in ABD'deki yayıncısı olan ESPN, bunun için organizasyona yıllık 90 milyon dolar ödüyordu. Şimdi Netflix'in F1'in haklarını almak için bundan daha fazla ödemesi gerekebilir. Zira Netflix'ta yayınlanan belgesel serisi Drive tor Survive'ın da katkısıyla F1 son dönemde ABD'de çok daha popüler hâle gelmiş durumda. Bu da yayın paketinin değerini arttırıyor. Öte yandan Drive tor Survive'ın Formula 1'e büyük katkı sağlamış olması, Netflix'in organizasyonla iyi bir ilişki kurmasını sağladı. Bu ilişki şimdi yayın haklarını alması için Netflix'e yardımcı olabilir.

    Netflix Drive to Survive Tam Boyutta Gör
    Canlı yayın alanındaki yatırımlarını arttıran Netflix, kasım ayında Kate Jackson'ı bu departmanın başına getirdi. Eski bir ESPN yöneticisi olan Jackson, ESPN'den ayrılmadan önce F1 yayınlarından sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yapıyordu. Bu yüzden Netflix gibi o da organizasyonla iyi ilişkilere sahip. Kate Jackson transferi de Netflix'i bu konuda rakiplerinin önüne geçirebilir.

    Bu konuda Netflix'e rakip olacak şirketlerden birinin de Apple TV+ olabileceği konuşuluyordu ama Apple'ın Formula 1'in yayın hakları için teklif sunup sunmayacağı henüz netlik kazanmış değil.

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    Tayfun balistik füzesi hedefi başarı ile vurdu

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    HknRmzi 16 saat önce

    Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .

    A
    asukrumercan 22 saat önce

    Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.

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