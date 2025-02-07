Netflix, Formula 1'in yayın hakları için teklif sunmaya hazırlanıyor

Formula 1 Organizasyonu ile Netflix Arasındaki Görüşmeler Yakında Başlayacak
Netflix'in Formula 1'in Amerika'daki yayın haklarını alabileceğibir süredir konuşuluyordu. Bu söylentiler yavaş yavaş daha sağlam bir zemine oturmaya başlıyor. Çünkü F1'in yayın hakları için yapılan mevcut anlaşma 2026'da bitiyor. Bu yüzden Liberty Media (F1 yarışlarının yayın haklarını kontrol eden şirket) yeni yayıncıyı belirlemek için görüşmelere çok yakında başlayacak. Autosport'un haberine göre Netflix de bu aşamada teklif sunacak şirketlerden biri olacak.
Şu anda F1'in ABD'deki yayıncısı olan ESPN, bunun için organizasyona yıllık 90 milyon dolar ödüyordu. Şimdi Netflix'in F1'in haklarını almak için bundan daha fazla ödemesi gerekebilir. Zira Netflix'ta yayınlanan belgesel serisi Drive tor Survive'ın da katkısıyla F1 son dönemde ABD'de çok daha popüler hâle gelmiş durumda. Bu da yayın paketinin değerini arttırıyor. Öte yandan Drive tor Survive'ın Formula 1'e büyük katkı sağlamış olması, Netflix'in organizasyonla iyi bir ilişki kurmasını sağladı. Bu ilişki şimdi yayın haklarını alması için Netflix'e yardımcı olabilir.
Bu konuda Netflix'e rakip olacak şirketlerden birinin de Apple TV+ olabileceği konuşuluyordu ama Apple'ın Formula 1'in yayın hakları için teklif sunup sunmayacağı henüz netlik kazanmış değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .
Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.