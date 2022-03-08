Konsolda PS5'e özel olan Forspoken'dan kötü haber: Oyun 5 ay ertelendi

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Yayıncılığını Square Enix'in yaptığı, geliştiriciliğini ise Luminous Productions'ın yaptığı açık dünya rol yapma oyunu Forspoken'dan kötü haber geldi.

Forspoken Ertelendi

Geçtiğimiz saatlerde çıkan haberlere göre 24 Mayıs 2022'de çıkması beklenen oyun, 11 Ekim 2022'ye ertelendi. Oyun her ne kadar görselliğiyle dikkat çekse de ne yazık ki yayınlanan son video bazı oyuncuları memnun etmemişti. Bu ertelemenin ardından umuyoruz ki karşımıza tam bir oyun çıkar.

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Forspoken, 11 Ekim 2022'de PlayStation 5 ve PC için çıkış yapacak. Oyunun her iki platformda da fiyatı 699 TL. Oyundan daha önce paylaşılan fragmanı aşağıda bulabilirsiniz.

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Forspoken 5 ay ertelendi