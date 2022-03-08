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    Amazon'dan şimdi de God of War dizisi geliyor

    PlayStation'ın popüler oyun serisi God of War'un dizi uyarlaması geliyor. Diziyi ise Amazon hazırlayacak. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.                          
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    PlayStation oyunu God of War'un dizisi geliyor
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    Hem PlayStation'ın hem de oyun dünyasının en sevilen ve popüler serilerinden birisi olan God of War'un geçtiğimiz saatlerde dizi uyarlaması duyuruldu.

    God of War Dizisi Geliyor

    Geçtiğimiz saatlerde Deadline'ın yaptığı habere göre Amazon, PlayStation'ın sevilen oyunu God of War'un dizisi için Sony ile görüşüyor.Sony Pictures Television ve PlayStation Productions'ın bu sürece dahil olacağı söyleniyor ve projenin başında The Expanse'in baş yapımcıları Mark Fergus ve Hawk Otsby ile The Wheel of Time'ın baş yapımcısı Rafe Judkins'in olması bekleniyor.

    Şu an için resmi olarak onaylanmış bir durum ne yazık ki yok ancak büyük bir ihtimalle proje gerçekleşecek. Sony'nin zaten PlayStation oyunlarını filme veya diziye uyarlamak istediğini biliyorduk ancak God of War'un riskli ve zorlu bir iş olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle oyuncu seçimi anlatacağı hikaye şu an için büyük merak konusu.

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    Rus işgalcileri yok etti: Bayraktar TB2 SİHA

    alex59 2 gün önce

    Bu haberlerle bizi rusya'nın hedefi yapıyorsunuz farkında değilsiniz.

    alfa-x 5 gün önce

    Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak

    ccguven 5 gün önce

    Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD

    Übermensch24 5 gün önce

    ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar

    sedatistan 5 gün önce

    yav bi durun oralık karışık zaten..

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    god of war, amazon ve
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