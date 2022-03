Amazon'dan şimdi de God of War dizisi geliyor

Tam Boyutta Gör

Hem PlayStation'ın hem de oyun dünyasının en sevilen ve popüler serilerinden birisi olan God of War'un geçtiğimiz saatlerde dizi uyarlaması duyuruldu.

God of War Dizisi Geliyor

Geçtiğimiz saatlerde Deadline'ın yaptığı habere göre Amazon, PlayStation'ın sevilen oyunu God of War'un dizisi için Sony ile görüşüyor.Sony Pictures Television ve PlayStation Productions'ın bu sürece dahil olacağı söyleniyor ve projenin başında The Expanse'in baş yapımcıları Mark Fergus ve Hawk Otsby ile The Wheel of Time'ın baş yapımcısı Rafe Judkins'in olması bekleniyor.

Şu an için resmi olarak onaylanmış bir durum ne yazık ki yok ancak büyük bir ihtimalle proje gerçekleşecek. Sony'nin zaten PlayStation oyunlarını filme veya diziye uyarlamak istediğini biliyorduk ancak God of War'un riskli ve zorlu bir iş olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle oyuncu seçimi anlatacağı hikaye şu an için büyük merak konusu.

