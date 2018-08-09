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Fornite Android bugün yayınlanıyor: Nasıl indirilir?

Samsung, Note 9 etkinliği sırasında Fornite'ın Android versiyonuyla ilgili bazı açıklamalar yaptı. Buna göre Fortnite Android bugün yayınlanacak ve öncelikle Samsung Galaxy cihazlara özel olacak.
9 ay
4,7b
1
19
Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Fortnite'ın merakla beklenen Android sürümü bugün yayınlanıyor. Şu anda gerçekleşmekte olan Note 9 etkinliğinde Fortnite Android ile ilgili konuşan Samsung, oyunun beklendiği gibi öncelikle Samsung Galaxy cihazlara özel olacağını açıkladı.

Buna göre Galaxy serisinden S7 / S7 Edge , S8 / S8+, S9 / S9+, Note 8, Note 9, Tab S3, ve Tab S4 cihaz sahipleri bugünden itibaren Fortnite'ın Android Beta sürümünü test edebilecek. Epic Games, önümüzdeki günlerde diğer cihazlarda da oyunun yayınlanacağı söylüyor.

Samsung'un etkinlikte kullandığı ifadelere göre Fortnite'da ayrıca Samsung'a özel bir karakter de yer alacak. Karakterin isminin ise 'Galaxy' olacağı belirtildi.

Nasıl indirilir?


Fortnite'ın Android sürümü diğer oyunlardan farklı olarak Google Play Store'da yer almayacak. Bu nedenle Android betasını deneyebilmeniz için öncelikle Fortnite.com/Android adresi üzerinden kayıt olmanız gerekiyor. Sonrasında Epic Games, girmiş olduğunuz e-posta adresinize bir davetiye gönderecek. Davetiyede oyunun indirilmesi ve kurulmasıyla ilgili gerekli olan adımlar yer alacak.

İlk davetiyeler bugün itibarıyla Samsung Galaxy cihazı sahiplerine gönderilecek. Sonrasında ise oyunu destekleyen diğer cihazlar için de davetiyeler gönderilmeye başlanacak. Desteklenen cihazların listesine ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.



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DH Misafiri 9 ay
casper via m1 e gelecekmi ):
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Le Citoyen 9 ay
P20 Pro kullanmaktayım, yaklaşık 5 dakika önce test için başvurdum, 3 dakika önce de indirme linkim geldi şu an iniyor. 😂
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Tommy Shelby 9 ay
Mi 6'da yok üzdü
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Kavun11 9 ay
O kadar saçma yapmışlar ki telefonum sony xz premium, xz den üst versiyon ama telefon desteklerinde yazmıyor. Karıştırmışlardır diye indirdiğim de aldığım sonuç aynı "telefonunuz desteklemiyor"
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Shanki 9 ay
Pc de oynamak bile zorken mobilde pclerle beraber oynamak çok çok daha zor olur.
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Elsa 9 ay
Kırk yılın başı arada can sıkıntısına oynarım diye telefona bir tane oyun indireyim dedim, Adreno 530da bile kasıyor bu ne leş bir optimizasyondur; herhalde sadece Exynos SoC GPU'larına özel geliştirildi ama çoğu kişi Qualcomm cihaz Kullanıyor
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Noobs Gona Wild 9 ay Elsa
exynos lardada kasıyorki oyun s7 s8 s9 da oyun leş
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cngzmls 9 ay
Arkadaşlar bu oyun niye bu kadar meşhur oldu? Fortnite nasıl bir oyundur?
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DH Misafiri 9 ay
Uyumlu cihaz listesi
ANDROİD BETASI ÖNCELİKLE ŞU CİHAZLARDA ÇALIŞACAK:
Samsung Galaxy: S7 / S7 Edge, S8 / S8+, S9 / S9+, Note 8, Note 9, Tab S3, Tab S4 Google: Pixel / Pixel XL, Pixel 2 / Pixel 2 XL, Asus: ROG Phone, Zenfone 4 Pro, 5Z, V Essential: PH-1 Huawei: Honor 10, Honor Play, Mate 10 / Pro, Mate RS, Nova 3, P20 / Pro, V10 LG: G5, G6, G7 ThinQ, V20, V30 / V30+ Nokia: 8 OnePlus: 5 / 5T, 6 Razer: Phone Xiaomi: Blackshark, Mi 5 / 5S / 5S Plus, 6 / 6 Plus, Mi 8 / 8 Explorer / 8SE, Mi Mix, Mi Mix 2, Mi Mix 2S, Mi Note 2 ZTE: Axon 7 / 7s, Axon M, Nubia / Z17 / Z17s, Nubia Z11
Donanimhaber linke gireydin bakaydın uydurmayaydın galaxy lere özel diye
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Lars Mikael Akerfeldt 9 ay DH Misafiri
Nokia 8'deyim ve uyumlu değil diyor
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Burak** 9 ay
Pubg oynadık birazda bunu oynayalım deneyen varmı oyunu s7 edge cihazda özellikle
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Noobs Gona Wild 9 ay Burak**
bizim cihazda baya kasma var hocam optimize edilmesi lazım.s8 ve s9 dada kasıyormuş.bide grafik ayarı değişmiyor.oyunun en iyi yanı pc ile birlikte girebiliyorsunuz.
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Kutuzov 9 ay
İşte bu yüzden pubg... Fortnite gibi egosu yüksek değil her telefon için var
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