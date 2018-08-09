Fornite Android bugün yayınlanıyor: Nasıl indirilir?

Fortnite'ın merakla beklenen Android sürümü bugün yayınlanıyor. Şu anda gerçekleşmekte olan Note 9 etkinliğinde Fortnite Android ile ilgili konuşan Samsung, oyunun beklendiği gibi öncelikle Samsung Galaxy cihazlara özel olacağını açıkladı.
Buna göre Galaxy serisinden S7 / S7 Edge , S8 / S8+, S9 / S9+, Note 8, Note 9, Tab S3, ve Tab S4 cihaz sahipleri bugünden itibaren Fortnite'ın Android Beta sürümünü test edebilecek. Epic Games, önümüzdeki günlerde diğer cihazlarda da oyunun yayınlanacağı söylüyor.
Samsung'un etkinlikte kullandığı ifadelere göre Fortnite'da ayrıca Samsung'a özel bir karakter de yer alacak. Karakterin isminin ise 'Galaxy' olacağı belirtildi.
Nasıl indirilir?
Fortnite'ın Android sürümü diğer oyunlardan farklı olarak Google Play Store'da yer almayacak. Bu nedenle Android betasını deneyebilmeniz için öncelikle Fortnite.com/Android adresi üzerinden kayıt olmanız gerekiyor. Sonrasında Epic Games, girmiş olduğunuz e-posta adresinize bir davetiye gönderecek. Davetiyede oyunun indirilmesi ve kurulmasıyla ilgili gerekli olan adımlar yer alacak.
İlk davetiyeler bugün itibarıyla Samsung Galaxy cihazı sahiplerine gönderilecek. Sonrasında ise oyunu destekleyen diğer cihazlar için de davetiyeler gönderilmeye başlanacak. Desteklenen cihazların listesine ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.
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ANDROİD BETASI ÖNCELİKLE ŞU CİHAZLARDA ÇALIŞACAK:
Samsung Galaxy: S7 / S7 Edge, S8 / S8+, S9 / S9+, Note 8, Note 9, Tab S3, Tab S4 Google: Pixel / Pixel XL, Pixel 2 / Pixel 2 XL, Asus: ROG Phone, Zenfone 4 Pro, 5Z, V Essential: PH-1 Huawei: Honor 10, Honor Play, Mate 10 / Pro, Mate RS, Nova 3, P20 / Pro, V10 LG: G5, G6, G7 ThinQ, V20, V30 / V30+ Nokia: 8 OnePlus: 5 / 5T, 6 Razer: Phone Xiaomi: Blackshark, Mi 5 / 5S / 5S Plus, 6 / 6 Plus, Mi 8 / 8 Explorer / 8SE, Mi Mix, Mi Mix 2, Mi Mix 2S, Mi Note 2 ZTE: Axon 7 / 7s, Axon M, Nubia / Z17 / Z17s, Nubia Z11
Donanimhaber linke gireydin bakaydın uydurmayaydın galaxy lere özel diye