Foxconn 890GX çipsetli yeni anakartlarını duyurdu: A9DA-S ve A9DA

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A9DA-S ve A9DA

Dünyanın en büyük anakart üreticilerinden Foxconn, AMD tarafından 2 Mart'ta tanıtılan 890GX yonga seti için hazırladığı yeni anakartlarını duyurdu. A9DA-S ve A9DA kod adlarını taşıyan yeni modellerin her ikisi de başta 6 çekirdekli Phenom II X6 ailesi olmak üzere Soket AM3 formundaki AMD işlemcilerin tamamına destek sunuyorlar. Siyah renkli baskılı devre kullanımı, renkli komponentleri ve katı kapasitörleriyle dikkat çekici bir görünüme sahip olan anakartlar, dört adet DIMM slotu üzerinden çift kanal DDR3 bellek desteği sunuyorlar.

890GX yonga setinin en önemli yeniliklerinden biri olarak DirectX 10.1 destekli ATi Radeon HD 4290 entegre grafik birimine sahip olan anakartlar, yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma desteği de sunuyorlar. Çoklu ekran kartı kurulumları için iki adet PCIe x16 slotuna sahip olan ve bu sayede 8x + 8x konfigürasyonunda Crossfire X kurulumuna olanak tanıyan anakartlar, destek veren ekran kartlarıyla Hybrid Crossfire X desteği de sunuyorlar. Gelişmiş entegre grafik performansı için 128MB SidePort bellekle donatılan anakartlar, görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI ara birimlerini kullanıyorlar.

Güney köprüsü olarak SB850 yongası ile gelen ve bu sayede doğal SATA-III desteği sunan anakartlarda 6 adet SATA-III portu ile birlikte 14 x USB 2.0 konnektörüne yer veriliyor. Gigabit Ethernet ve 7.1 kanal yüksek tanımlı ses gibi özelliklere de sahip olan anakartlar arasındaki farkı ise A9DA-S modelinin ek olarak iki adet FireWire portuna ve daha gelişmiş soğutucu tasarımına sahip olması gösterilebilir. Foxconn tarafından yakın zamanda satışa sunulması beklenen 890GX çipsetli yeni anakartların, tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatları ise henüz açıklanmadı.