Framework dizüstü modeli modüler yapısıyla dikkat çekiyor

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Bugüne kadar pek çok proje gündeme gelmesine rağmen modüler olarak bileşenleri ayrılabilen taşınabilir ve giyilebilir cihaz projeleri pek tutmadı. ABD’li Framework biraz daha geleneksel şekilde dizüstünüzü terfi ettirmenizi sağlayacak.

Framework Laptop neler sunuyor?

Framework Laptop modelinin geleneksel dizüstülerden bir farkı yok. 13.5 inçlik 2256x1504 piksel çözünürlüğünde ekran, 400 nit parlaklık, 15.8mm kalınlık, Tiger Lake tabanlı Intel işlemciler, Intel Xe grafikler, Full HD web kamerası ve 55Wh batarya özellikleri arasında.

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Firma anakartta bazı optimizasyonlar yaparak yükseltmeye uygun hale getirmiş. Dizüstünün kenarlarındaki genişleme portları tekli modüllere bağlanmış. Farklı modüller ile portlar çeşitlendiriliyor.

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Klavyenin olduğu plaka kaldırılarak iç aksama erişiliyor. Burada işlemci, RAM, depolama, bağlantı kartı değiştirilebiliyor. Dış tarafta ise klavye, ekran ve ekran çerçevesi de değiştirilebilir yapıda. Kasa üzerinde yer alan QR kodları ile firmanın internet mağazasından uygun yükseltme bulunabiliyor.

Framework Laptop ayrıca bileşenleri bir set olarak kutuladığı ve kişinin birleştirerek özelleştirebileceği bir DIY versiyona da sahip. Ürün yaz aylarında piyasaya çıkmaya hazırlanıyor.





https://www.gsmarena.com/the_framework_laptop_is_a_modular_notebook_with_easy_to_replace_parts-news-47949.php

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