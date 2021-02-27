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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Framework dizüstü modeli modüler yapısıyla dikkat çekiyor

    Framework Laptop dizüstü modelinin işlemci, bellek ve depolama gibi iç bileşenleri yanında klavye, ekran, ekran çerçevesi gibi bileşenleri de değiştirilebiliyor.
    27 Şubat 2021, 13:08 (16 sa.)
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Framework dizüstü modeli modüler yapısıyla dikkat çekiyor
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    Bugüne kadar pek çok proje gündeme gelmesine rağmen modüler olarak bileşenleri ayrılabilen taşınabilir ve giyilebilir cihaz projeleri pek tutmadı. ABD’li Framework biraz daha geleneksel şekilde dizüstünüzü terfi ettirmenizi sağlayacak.

    Framework Laptop neler sunuyor?

    Framework Laptop modelinin geleneksel dizüstülerden bir farkı yok. 13.5 inçlik 2256x1504 piksel çözünürlüğünde ekran, 400 nit parlaklık, 15.8mm kalınlık, Tiger Lake tabanlı Intel işlemciler, Intel Xe grafikler, Full HD web kamerası ve 55Wh batarya özellikleri arasında.

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    Firma anakartta bazı optimizasyonlar yaparak yükseltmeye uygun hale getirmiş. Dizüstünün kenarlarındaki genişleme portları tekli modüllere bağlanmış. Farklı modüller ile portlar çeşitlendiriliyor.

    Framework dizüstü modeli modüler yapısıyla dikkat çekiyor
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    Klavyenin olduğu plaka kaldırılarak iç aksama erişiliyor. Burada işlemci, RAM, depolama, bağlantı kartı değiştirilebiliyor. Dış tarafta ise klavye, ekran ve ekran çerçevesi de değiştirilebilir yapıda. Kasa üzerinde yer alan QR kodları ile firmanın internet mağazasından uygun yükseltme bulunabiliyor.

    Framework Laptop ayrıca bileşenleri bir set olarak kutuladığı ve kişinin birleştirerek özelleştirebileceği bir DIY versiyona da sahip. Ürün yaz aylarında piyasaya çıkmaya hazırlanıyor.





    https://www.gsmarena.com/the_framework_laptop_is_a_modular_notebook_with_easy_to_replace_parts-news-47949.php Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    İşte bu. İsteyen istediği portu kullansın, istediği kombinasyonu yapsın, harika. Kasayı aynı formatta tutarlarsa gelecek yıllarda yeni anakart yapıp onu ayrı satabilirler.
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    A Amanita_muscaria 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Son zamanlarda ramlerin bile lehimli hale geldiği piyasada böyle cihazlar çıkması fena olmaz ama modüler cep telefonu gibi patlayacağı kesin
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    sis651 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Haberi okurken iyi bir şey gibi hissettiriyor ama görsellere girince iş karışıyor. İncecik kasa, neyi ne kadar değiştirsen de yüksek donanımlar kullanmaya başlayıp içerideki ısı artmaya başlayınca ne olacak, o zaman da alt üst kapakları falan mı daha genişleri ile değiştireceğiz? Bir de görselde sanki CPU anakarta lehimli gibi durmuyor mu?

    Eskiden dizüstüler yine güzeldi. İşlemci bari değiştirebiliyordun, ekran kartını değiştirmek biraz pahalı cihazlarda MXM modülleri ile mümkündü. Şimdi ise GPU da CPU da anakarta bütünleşik ve anakartların fiyatları da ateş pahası böyle olunca.
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    gun (Gün Oksay) 13 sa. ( Mesaj Silindi ) sis651
    O diz üstüler iyi güzeldi ama şimdikinin kaç katı kalındı şimdi vida atacak kalınlık bile yok bazı yerlerde eskiden normal kasa gibi dağıtıp toplardık tekrar şimdi nereden nasıl açıldığını bile tahmin edemiyorum bazen.
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    Liquist 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Intel'in sürekli soket değişimine binaen modüler cpu-mobo olarak yazmak istemiştim.
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    sniper23 (Enes Şahinler) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Google ARA gibi bir konsept.

    Ama Intel işlemci olması baştan kaybettirdi.
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    Liquist 15 sa. ( Mesaj Silindi ) sniper23
    Modüler işte 6 ay sonra işlemci değişiminde anakart değişimi de olur.
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