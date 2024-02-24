Bilgisayarın Geleceği: Aynı donanım kullanılarak hız iki katına çıkıyor

Tam Boyutta Gör Bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve diğer cihazlardaki mevcut işlemciler, darboğazları ortadan kaldırmak ve aynı anda birden fazla yonga kullanmak için tasarlanmış yeni bir paralel işleme yazılımı çerçevesi geliştirildi. Bu yaklaşım sayesinde araştırmacılar, aynı donanımda iki kat hız artışı ve enerji tüketiminde yarı yarıya azalma yakaladıklarını belirtiyor.

Akıllı telefonlar ve PC'lerden veri merkezi sunucularına kadar çoğu modern bilgisayar, yapay zeka ve makine öğrenimi için grafik işlem birimlerini (GPU) ve donanım hızlandırıcılarını kullanıyor. Bu bileşenlerin her biri, bilgileri ayrı ayrı işleyerek bir işlem biriminden diğerine aktarıyor ve bu da genellikle veri akışında darboğazlar yaratıyor. Ancak yapılan yeni bir çalışmada Kaliforniya Üniversitesi'nden (UCR) araştırmacılar, işlem hızını büyük ölçüde artırmak ve enerji tüketimini azaltmak için mevcut farklı bileşenlerin aynı anda çalıştığı bir yöntemi ortaya koydular.

SHMT sayesinde yeni donanıma gerek yok!

Tam Boyutta Gör Araştırmacıların Simultaneous and Heterogeneous Multithreading (SHMT- Eşzamanlı ve Heterojen Çoklu İş Parçacığı) adını verdikleri framework, geleneksel programlama modellerinden uzaklaşıyor. Bunun yerine SHMT, birden fazla bileşenin çeşitliliğinden - ya da heterojenliğinden - yararlanarak hesaplama işlevini parçalara ayırıp bunları donanım birimleri arasında paylaştırıyor. Bunu doğrudan bir tür paralel işlem olarak görebilirsiniz.

Tam Boyutta Gör Araştırmacılar SHMT’yi çok çekirdekli bir ARM işlemci, Nvidia Maxwell mimarili GPU ve Google Tensor Processing Unit donanım hızlandırıcısı kullanarak test etti. Yapılan testlere göre araştırmacıların yaklaşımı işlem hızında 1,96 kat artış ve güç tüketiminde yüzde 51 azalma sağladı.

Tam Boyutta Gör SHMT yaklaşımı sayesinde periyodik olarak donanım yükseltmesi yapmadan performansı artırmak veya daha az maliyetle daha yüksek performanslara ulaşmak mümkün olabilir. Araştırmacılara göre evcut telefonlarınızdaki, tabletlerinizdeki, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarınızdaki yazılım uygulamaları bu yeni yazılım kütüphanesini kullanarak oldukça yüksek performans artışları elde edebilir. Aynı zamanda yeni donanımlar özelinde de yüksek verimlilik kazanımları sağlayabilir.

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SHMT, enerji kullanımını ve buna bağlı olarak soğutma gereksinimlerini azalttığından veri merkezleri için de ciddi kazanımlar yaratabilir. Uluslararası Enerji Ajansı'nın tahminlerine göre bu tesisler küresel enerji talebinin yaklaşık yüzde birini tüketiyor ve bilgiye ihtiyaç arttıkça veri merkezlerinin de büyümesi bekleniyor. Ancak araştırmacılar, donanım desteği ve ne tür uygulamaların en çok fayda sağlayacağı konusunda daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu söylüyor.

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