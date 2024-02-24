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    Bilgisayarın Geleceği: Aynı donanım kullanılarak hız iki katına çıkıyor

    Araştırmacıların, yeni donanım eklemeden cihazların işlem gücünü iki katına çıkarmanın bir yolunu buldu. Bu yeni yaklaşım performansın yanında enerji tüketimini de yarı yarıya azaltıyor.
    Yeni yöntem sayesinde aynı PC donanımının hızı iki kat artıyor Tam Boyutta Gör
    Bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve diğer cihazlardaki mevcut işlemciler, darboğazları ortadan kaldırmak ve aynı anda birden fazla yonga kullanmak için tasarlanmış yeni bir paralel işleme yazılımı çerçevesi geliştirildi. Bu yaklaşım sayesinde araştırmacılar, aynı donanımda iki kat hız artışı ve enerji tüketiminde yarı yarıya azalma yakaladıklarını belirtiyor.

    Akıllı telefonlar ve PC'lerden veri merkezi sunucularına kadar çoğu modern bilgisayar, yapay zeka ve makine öğrenimi için grafik işlem birimlerini (GPU) ve donanım hızlandırıcılarını kullanıyor. Bu bileşenlerin her biri, bilgileri ayrı ayrı işleyerek bir işlem biriminden diğerine aktarıyor ve bu da genellikle veri akışında darboğazlar yaratıyor. Ancak yapılan yeni bir çalışmada Kaliforniya Üniversitesi'nden (UCR) araştırmacılar, işlem hızını büyük ölçüde artırmak ve enerji tüketimini azaltmak için mevcut farklı bileşenlerin aynı anda çalıştığı bir yöntemi ortaya koydular.

    SHMT sayesinde yeni donanıma gerek yok!

    Yeni yöntem sayesinde aynı PC donanımının hızı iki kat artıyor Tam Boyutta Gör
    Araştırmacıların Simultaneous and Heterogeneous Multithreading (SHMT- Eşzamanlı ve Heterojen Çoklu İş Parçacığı) adını verdikleri framework, geleneksel programlama modellerinden uzaklaşıyor. Bunun yerine SHMT, birden fazla bileşenin çeşitliliğinden - ya da heterojenliğinden - yararlanarak hesaplama işlevini parçalara ayırıp bunları donanım birimleri arasında paylaştırıyor. Bunu doğrudan bir tür paralel işlem olarak görebilirsiniz.
    Yeni yöntem sayesinde aynı PC donanımının hızı iki kat artıyor Tam Boyutta Gör
    Araştırmacılar SHMT’yi çok çekirdekli bir ARM işlemci, Nvidia Maxwell mimarili GPU ve Google Tensor Processing Unit donanım hızlandırıcısı kullanarak test etti. Yapılan testlere göre araştırmacıların yaklaşımı işlem hızında 1,96 kat artış ve güç tüketiminde yüzde 51 azalma sağladı.
    Yeni yöntem sayesinde aynı PC donanımının hızı iki kat artıyor Tam Boyutta Gör
    SHMT yaklaşımı sayesinde periyodik olarak donanım yükseltmesi yapmadan performansı artırmak veya daha az maliyetle daha yüksek performanslara ulaşmak mümkün olabilir. Araştırmacılara göre evcut telefonlarınızdaki, tabletlerinizdeki, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarınızdaki yazılım uygulamaları bu yeni yazılım kütüphanesini kullanarak oldukça yüksek performans artışları elde edebilir. Aynı zamanda yeni donanımlar özelinde de yüksek verimlilik kazanımları sağlayabilir.

    SHMT, enerji kullanımını ve buna bağlı olarak soğutma gereksinimlerini azalttığından veri merkezleri için de ciddi kazanımlar yaratabilir. Uluslararası Enerji Ajansı'nın tahminlerine göre bu tesisler küresel enerji talebinin yaklaşık yüzde birini tüketiyor ve bilgiye ihtiyaç arttıkça veri merkezlerinin de büyümesi bekleniyor. Ancak araştırmacılar, donanım desteği ve ne tür uygulamaların en çok fayda sağlayacağı konusunda daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu söylüyor.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/innovation/computing-speed-doubled-same-hardware https://dl.acm.org/doi/10.1145/3613424.3614285
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 2 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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