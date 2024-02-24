Bilgisayarın Geleceği: Aynı donanım kullanılarak hız iki katına çıkıyor

Akıllı telefonlar ve PC'lerden veri merkezi sunucularına kadar çoğu modern bilgisayar, yapay zeka ve makine öğrenimi için grafik işlem birimlerini (GPU) ve donanım hızlandırıcılarını kullanıyor. Bu bileşenlerin her biri, bilgileri ayrı ayrı işleyerek bir işlem biriminden diğerine aktarıyor ve bu da genellikle veri akışında darboğazlar yaratıyor. Ancak yapılan yeni bir çalışmada Kaliforniya Üniversitesi'nden (UCR) araştırmacılar, işlem hızını büyük ölçüde artırmak ve enerji tüketimini azaltmak için mevcut farklı bileşenlerin aynı anda çalıştığı bir yöntemi ortaya koydular.
SHMT sayesinde yeni donanıma gerek yok!
SHMT, enerji kullanımını ve buna bağlı olarak soğutma gereksinimlerini azalttığından veri merkezleri için de ciddi kazanımlar yaratabilir. Uluslararası Enerji Ajansı'nın tahminlerine göre bu tesisler küresel enerji talebinin yaklaşık yüzde birini tüketiyor ve bilgiye ihtiyaç arttıkça veri merkezlerinin de büyümesi bekleniyor. Ancak araştırmacılar, donanım desteği ve ne tür uygulamaların en çok fayda sağlayacağı konusunda daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu söylüyor.
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.