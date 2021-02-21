Diablo 2 Resurrected'ın PC sistem gereksinimleri belli oldu; oynanış görüntüleri paylaşıldı

Yayıncılığını Blizzard Entertainment'ın yaptığı, geliştiriciliğini se Vicarious Visions'ın yaptığı Diablo II: Resurrected, dün düzenlenen Blizzard etkinliğinde düzenlenmişti. Geçtiğimiz saatlerde oyun ile ilgili bazı detaylar paylaşıldı.İlginizi Çekebilir Silent Hill yaratıcısının yeni korku oyunundan konsept tasarımlar paylaşıldı
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Geçtiğimiz saatlerde yapılan açıklamaya göre Diablo 2 Resurrected'ın modları destekleyeceği açıklandı. Ayrıca oyunun PC sistem gereksinimleri de paylaşıldı. İstenilen sistemlere baktığımızda ise çok da üst düzey sistem istemediğini rahatlıkla söyleyebiliriz.
Diablo 2 Resurrected, bu yıl içerisinde PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC için çıkış yapacak. Oyunun PC teknik alfa testine buradaki sayfadan başvurup katılmak için şans elde edebilirsiniz. Oyunun sistem gereksinimlerini ve oynanış görüntülerini aşağıda bulabilirsiniz.
Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşlemci: Intel Core i3-3250/AMD FX-4350
- Grafik Kartı: Nvidia GTX 660/AMD Radeon HD 7850
- RAM: 8 GB
- Boş Alan: 30 GB
- Çözünürlük: 1280 x 720
- İşletim Sistemi: Windows® 10
Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşlemci:Intel® Core i5-9600k/AMD Ryzen 5 2600
- Grafik Kartı: Nvidia GTX 1060/AMD Radeon RX 5500 XT
- RAM: 16 GB RAM
- Boş Alan: 30 GB
- Çözünürlük: 1920 x 1080
- İşletim Sistemi: Windows® 10
https://www.dsogaming.com/news/diablo-2-resurrected-pc-requirements-mod-support/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Nissandan Oyuncu Arabası 2 tanede led ışık koydularmı tadından yenmez :))
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu
ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş
Doktor bu ne?