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    Diablo 2 Resurrected'ın PC sistem gereksinimleri belli oldu; oynanış görüntüleri paylaşıldı

    Dün BlizzCon etkinliğinde duyurulan Diablo 2 Resurrected'ın PC için sistem gereksinimleri belli oldu. Ayrıca oyunun mod desteği sunacağı açıklandı ve bazı oynanış görüntüleri paylaşıldı.
    21 Şubat 2021, 14:00 (1 sa.)
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    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Diablo 2 Resurrected'ın PC sistem gereksinimleri belli oldu; oynanış görüntüleri paylaşıldı
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    Yayıncılığını Blizzard Entertainment'ın yaptığı, geliştiriciliğini se Vicarious Visions'ın yaptığı Diablo II: Resurrected, dün düzenlenen Blizzard etkinliğinde düzenlenmişti. Geçtiğimiz saatlerde oyun ile ilgili bazı detaylar paylaşıldı.

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    Geçtiğimiz saatlerde yapılan açıklamaya göre Diablo 2 Resurrected'ın modları destekleyeceği açıklandı. Ayrıca oyunun PC sistem gereksinimleri de paylaşıldı. İstenilen sistemlere baktığımızda ise çok da üst düzey sistem istemediğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

    Diablo 2 Resurrected, bu yıl içerisinde PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC için çıkış yapacak. Oyunun PC teknik alfa testine buradaki sayfadan başvurup katılmak için şans elde edebilirsiniz. Oyunun sistem gereksinimlerini ve oynanış görüntülerini aşağıda bulabilirsiniz.

    Minimum Sistem Gereksinimleri

    • İşlemci: Intel Core i3-3250/AMD FX-4350
    • Grafik Kartı: Nvidia GTX 660/AMD Radeon HD 7850
    • RAM: 8 GB
    • Boş Alan: 30 GB
    • Çözünürlük: 1280 x 720
    • İşletim Sistemi: Windows® 10

    Önerilen Sistem Gereksinimleri

    • İşlemci:Intel® Core i5-9600k/AMD Ryzen 5 2600
    • Grafik Kartı: Nvidia GTX 1060/AMD Radeon RX 5500 XT
    • RAM: 16 GB RAM
    • Boş Alan: 30 GB
    • Çözünürlük: 1920 x 1080
    • İşletim Sistemi: Windows® 10

     



    https://www.dsogaming.com/news/diablo-2-resurrected-pc-requirements-mod-support/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    O
    oguztatli 18 saat önce

    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

    holyturk06 1 gün önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 1 gün önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 1 gün önce

    Doktor bu ne?

    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Rouvax 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Geçmişte diablo 2 oynayan biri zihninde oyunu canlandırdığında zaten bu grafikleri görüyor.
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    Markus Schulz 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sırf Diablo IV'ü gölgede bırakmasın diye grafikleri çok dandik yapmışlar. Yani vasat koreli stüdyolar bile bundan çok daha iyi grafiklere sahip oyunlar çıkarabiliyor. Ayıp ediyorsun artık Blizzard.
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    okayynn (Okan Ü.) 41 dk. ( Mesaj Silindi ) Markus Schulz
    bu tarz oyunlarda görsele bakılmaz
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