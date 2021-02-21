Diablo 2 Resurrected'ın PC sistem gereksinimleri belli oldu; oynanış görüntüleri paylaşıldı

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Yayıncılığını Blizzard Entertainment'ın yaptığı, geliştiriciliğini se Vicarious Visions'ın yaptığı Diablo II: Resurrected, dün düzenlenen Blizzard etkinliğinde düzenlenmişti. Geçtiğimiz saatlerde oyun ile ilgili bazı detaylar paylaşıldı.

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Geçtiğimiz saatlerde yapılan açıklamaya göre Diablo 2 Resurrected'ın modları destekleyeceği açıklandı. Ayrıca oyunun PC sistem gereksinimleri de paylaşıldı. İstenilen sistemlere baktığımızda ise çok da üst düzey sistem istemediğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

Diablo 2 Resurrected, bu yıl içerisinde PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC için çıkış yapacak. Oyunun PC teknik alfa testine buradaki sayfadan başvurup katılmak için şans elde edebilirsiniz. Oyunun sistem gereksinimlerini ve oynanış görüntülerini aşağıda bulabilirsiniz.

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core i3-3250/AMD FX-4350

Grafik Kartı: Nvidia GTX 660/AMD Radeon HD 7850

RAM: 8 GB

Boş Alan: 30 GB

Çözünürlük: 1280 x 720

İşletim Sistemi: Windows® 10

Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşlemci:Intel® Core i5-9600k/AMD Ryzen 5 2600

Grafik Kartı: Nvidia GTX 1060/AMD Radeon RX 5500 XT

RAM: 16 GB RAM

Boş Alan: 30 GB

Çözünürlük: 1920 x 1080

İşletim Sistemi: Windows® 10

https://www.dsogaming.com/news/diablo-2-resurrected-pc-requirements-mod-support/

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