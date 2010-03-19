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FrAndroid: Sony Ericsson X10 Mini 300€, X10 Mini Pro 330€ fiyat etiketine sahip olacak

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
23,6b
1
27
Diğer
knight
Haber Editörü
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FrAndroid: Sony Ericsson X10 Mini 300€, X10 Mini Pro 330€ fiyat etiketine sahip olacak
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(Sony Ericsson Xperia X10 Mini Pro)

Yaklaşık bir ay önce düzenlenen Mobil Dünya Kongresi (MWC 2010) kapsamında teknoloji meraklılarının huzuruna çıkarılan Xperia X10 Mini ile QWERTY klavyeli Xperia X10 Mini Pro'nun fiyatları Frandroid.com adresine göre Sony Ericsson tarafından açıklandı.

X10 Mini'nin 300 Euro (mayıs), X10 Mini Pro'nun 330 Euro (haziran) civarında Fransa ve Belçika pazarlarına sunulması bekleniyor. Expansys, İngiltere fiyatını sırayla 300 ve 340 Pound olarak tahmin etmişti, telefonların çıkış tarihi olarak da nisan ayı gösteriliyordu. Çıkış bilgisi 24 mayıs olarak güncellenmiş.

Aynı teknik özellikleri paylaşan X10 Mini ile X10 Mini Pro, birbirinden QWERTY klavye mekanizmasıyla ayrılmakta. Telefonların teknik özelliklerini sizler için tekrar gündeme getirirsek; quadband GSM - HSDPA şebekesi ile uyumlu çalışabilme, Timescape arayüzü, 3.5 mm jak girişi, 2.55 inç 240x320 piksel dokunmatik LCD ekran, ivme sensörü, Android v1.6 işletim sistemi, 128 MB dahili bellek, microSD kart girişi, 600 MHz Qualcomm MSM7227 işlemci, 5 megapiksel CMOS kamera, otomatik odaklama, led flaş, WI-FI, A-GPS, Bluetooth, A2DP profili desteği ve RDS'li FM radyo.


http://translate.google.com/translate?js=y&prev=_t&hl=tr&ie=UTF-8&layout=1&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fwww.frandroid.com%2F12473%2Fsony-ericsson-xperia-x10-mini-et-mini-pro-prix-et-disponibilites%2F&sl=auto&tl=en Yorum Yaz
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the show must go on 9 yıl
gsmarenadan....
Sony Ericsson XPERIA X10
sonunda mağaza hits,
beklemeye son!
25 Mart, yorum (210)
Sony Ericsson XPERIA X10
başlatmak tespit! Bu doğru, uzun
zamandır beklenen şirketin ilk
Android telefonu artık
kullanılabilir durumdadır.
Smartphone önceden Rachael
gibi bazı iyi 770 ABD için senin
olabilir malum ...
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the show must go on 9 yıl
ya alistik dostum nediyelim kizsakta bos
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DiabloÜç 9 yıl
Türkiyeye gelişi ile ilgili kesin bir bilgiyi nerden bulabiliriz acaba
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the show must go on 9 yıl

DiabloÜç
Türkiyeye gelişi ile ilgili kesin bir bilgiyi nerden bulabiliriz acaba


sonyericson.com.trde xperia10 6ay vivaz pro 3ay aspen 6ay falan diye yazmis dün baktim! tutmasak martta geliyordu
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TRaMbLeN 9 yıl
bende yanlış bilmiyorsam eğer,
bu agps denen olayda isteğe bağlı olarak önce bazdan yerini belirliyor böylece uydu ile olan ilk bağlantı süresi kısalıyor. agps özelliği olmayan gpsler ise uyduyu kendisi aryor.
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xradiancex 9 yıl
Bu SE'nin yeni nesil telefonlarında anlamadığım birşey var.GPS özelliğini gözüm aradığında hep A-GPS ile karşılaşıyorum.Sitelerine adam gibi yazsalar da entegre GPS var mı yok mu bir anlasak.
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esram30 9 yıl
Emin değilim ama gps direk uyduya bağlanır. a-gps ise en yakın baz istasyonundan bilgileri alır.
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