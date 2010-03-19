FrAndroid: Sony Ericsson X10 Mini 300€, X10 Mini Pro 330€ fiyat etiketine sahip olacak

Yaklaşık bir ay önce düzenlenen Mobil Dünya Kongresi (MWC 2010) kapsamında teknoloji meraklılarının huzuruna çıkarılan Xperia X10 Mini ile QWERTY klavyeli Xperia X10 Mini Pro'nun fiyatları Frandroid.com adresine göre Sony Ericsson tarafından açıklandı.

X10 Mini'nin 300 Euro (mayıs), X10 Mini Pro'nun 330 Euro (haziran) civarında Fransa ve Belçika pazarlarına sunulması bekleniyor. Expansys, İngiltere fiyatını sırayla 300 ve 340 Pound olarak tahmin etmişti, telefonların çıkış tarihi olarak da nisan ayı gösteriliyordu. Çıkış bilgisi 24 mayıs olarak güncellenmiş.

Aynı teknik özellikleri paylaşan X10 Mini ile X10 Mini Pro, birbirinden QWERTY klavye mekanizmasıyla ayrılmakta. Telefonların teknik özelliklerini sizler için tekrar gündeme getirirsek; quadband GSM - HSDPA şebekesi ile uyumlu çalışabilme, Timescape arayüzü, 3.5 mm jak girişi, 2.55 inç 240x320 piksel dokunmatik LCD ekran, ivme sensörü, Android v1.6 işletim sistemi, 128 MB dahili bellek, microSD kart girişi, 600 MHz Qualcomm MSM7227 işlemci, 5 megapiksel CMOS kamera, otomatik odaklama, led flaş, WI-FI, A-GPS, Bluetooth, A2DP profili desteği ve RDS'li FM radyo.

http://translate.google.com/translate?js=y&prev=_t&hl=tr&ie=UTF-8&layout=1&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fwww.frandroid.com%2F12473%2Fsony-ericsson-xperia-x10-mini-et-mini-pro-prix-et-disponibilites%2F&sl=auto&tl=en