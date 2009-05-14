Freecom, 3.5-inç boyutundaki harici depolama sürücülerini satışa sundu

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Depolama çözümleri üreticisi Freecom, kendi segmentinde dünyanın en küçük ürünü olduğu iddiasıyla hazırladığı yeni harici sürücüsünü duyurdu. 3.5-inç boyutunda olan ve belirttiğimiz gibi dünyanın en küçük 3.5-inç depolama sürücüsü olduğu iddia edilen yeni çözüm 180 x 112.5 x 30 mm boyutlarında ve 860 gram ağırlığında.

Sylvain Willenz isimli tasarımcının katkılarıyla hazırlanan harici sürücünün USB 2.0 arabirimini desteklediği ve iki farklı kapasite (500GB, 1TB) seçeneğine sahip olduğu belirtiliyor. Freecom'un Hard Drive XS serisi dahilinde hazırladığı yeni sürücülerden 500GB'lık model 79 Avro, 1TB'lık model ise 109 Avro'luk fiyatla satışa sunuluyorlar.