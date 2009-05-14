Freecom, 3.5-inç boyutundaki harici depolama sürücülerini satışa sundu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Depolama çözümleri üreticisi Freecom, kendi segmentinde dünyanın en küçük ürünü olduğu iddiasıyla hazırladığı yeni harici sürücüsünü duyurdu. 3.5-inç boyutunda olan ve belirttiğimiz gibi dünyanın en küçük 3.5-inç depolama sürücüsü olduğu iddia edilen yeni çözüm 180 x 112.5 x 30 mm boyutlarında ve 860 gram ağırlığında.
Sylvain Willenz isimli tasarımcının katkılarıyla hazırlanan harici sürücünün USB 2.0 arabirimini desteklediği ve iki farklı kapasite (500GB, 1TB) seçeneğine sahip olduğu belirtiliyor. Freecom'un Hard Drive XS serisi dahilinde hazırladığı yeni sürücülerden 500GB'lık model 79 Avro, 1TB'lık model ise 109 Avro'luk fiyatla satışa sunuluyorlar.
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Küçük boyutta üstelik 1tb ve 500gb için uygun ve piyasada makul bi fiyat. Ortalam 200 ytl oluyor ki bu piyasanın hatta alıtnda kalacak bi fiyat 1tb için.
Boyutun bu kadar küçük tutulması bi hayli iyi çünkü 1tb gibi bi veri depolayan birimler bi hayli büyük ve masa içinde veya üstünde yer tutup kullanımı zorluyorlar.
harici bi elektrik desteğinin olması da güzel olur çünkü 1tb gibi bi veriyi okuyabilen cihazlar harici bi besleme olmadan bu cihazlardan veriyi okuyamıyorlar, mesela WD Media Player kullanacak bi çok kullanıcı beslemesiz bu cihazı tanıyamayacağını biliyor, firmanın bu konuda duyarlı olup beslemeli yapması güzel olmuş.
Bi tek tasarımı daha zengin tutabilirlermiş ama genel kullanıcının çok da alengirli şeyleri tercih etmeyip fazla süksesiz görüntüleri tercih ettiklerini düşündüklerni düşünüyorum.
Bence çok makul fiyata olağan üstü bi cihaz, kaliteli olmasını ummaktır geriye kalan tek istek.
Ana baslikta da vermistim:
Ve boyutlari: 175 x 118 x 31 mm
Freecom gibi geri kalmis sirketler en sonunda teker, teker kayboluyorlar. Birde tasarimci tutmuslarmislarmis...
Haber için teşekkürler fx