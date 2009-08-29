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Freescale 8 çekirdekli yeni işlemcisini duyurdu

9 yıl
12,7b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Freescale 8 çekirdekli yeni işlemcisini duyurdu
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Samsung ve Qualcomm gibi ARM tabanlı mobil işlemci çözümleri hazırlayan yarıiletken üreticisi Freescale, QorIQ serisi altında hazırladığı 8 çekirdekli yeni işlemcisini örneklendirdi. QorIQ P4080 kod adını taşıyan ve 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni işlemcinin kendi segmentindeki performans, enerji verimliliği, ölçekenebilirlik ve programlanabilirlik gibi kulvalarda iddialı olacağı belirtiliyor.

Kurumsal uygulamalar için hazırlanan ve özellikle yönlendirme hizmeti veren servis sağlayıcılar ve telecom/datacom firmaları ile LTE ve çok amaçlı gömükü sistemlerde kullanılması beklenen işlemci, 8 adet e500mc çekirdeğine sahip. Her biri çekirdeğin 128Kb kapasiteli Seviye 2 bellek kapasitesine sahip olduğu işlemci üzerinde çekirdekler arası ortak kullanıma açık olan 2MB L3 bellek birimi de bulunuyor.

Freescale QorIQ P4080 iki adet 64-bit DDR2/DDR3 SDRAM bellek kontrolcüsü, iki adet 10-Gbps Ethernet (XAUI) kontrolcüsü, 8 adet 1Gbps Ethernet (SGMII) kontrolcüsü, üç adet PCI Express v2.0 kontrolcüsü ve iki adet Serial RapidIO 1.2 kontrolcüsü (3.125GHz'de çalışıyor) gibi teknik detaylara sahip. Freescale'in 8 çekirdekli yeni işlemcisi hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.


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sertacaygun 9 yıl
Masaüstü kullanıcılarını pek entere etmeyen bir haber...
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ra hmetli 9 yıl
la durun daha 3 çekirdekliyi alamadık 8 nerden çıkıtı, napıcanız okadar çekirdeği kardeşim. Ne aç gözlü insanlar var ya.
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koxp94 9 yıl
x86 lisansının olmaması eksi yönü değildir, powerpc'leri biliyoruz, amacına uygun üretilmiştir.
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yc#1 9 yıl
Via'nın, satın aldığı Centaur ve Cyrix firmalarından gelen x86 lisansı mevcut.
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OverClocK1ng 9 yıl
Hayır Via nın lisansı var. Olmaz olur mu. Zamanında bir dolu Via C3 masaüstü işlemci üretti. Hatta ben de sattım bile. Performansı çok kötüydü kabul ama fiyatı 13 $mıydı neydi diye alıp satmıştım 600Mhz leri...
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KANUNI61 9 yıl

yc#1
29.08.2009 Saat: 15:14
@ KANUNI61 Via zaten x86 lisansına sahip.
tam olarak bilmiyorum ama via intelle amd nin sahip olduğu bişeye sahıpdeyil
gerci amd nınde deyil ya IBM in amd oyüzden satılamaz ı var
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yc#1 9 yıl
@ KANUNI61 Via zaten x86 lisansına sahip.
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jnrgndz_798 9 yıl
sonu yok bu işin yahu hadi bakalım hayırlısı
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KANUNI61 9 yıl
ne masa üstü pc lerde kullanılmıyor sanırım işlemci iyi gözüküyor farklı bir sektörde olması eksi yanı x86 mıdır nedir intelle amd nin lisansını alabileseler vıa da öne cıkardı bence
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Lobb 9 yıl
Maşşallah
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