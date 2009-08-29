Freescale 8 çekirdekli yeni işlemcisini duyurdu

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Samsung ve Qualcomm gibi ARM tabanlı mobil işlemci çözümleri hazırlayan yarıiletken üreticisi Freescale, QorIQ serisi altında hazırladığı 8 çekirdekli yeni işlemcisini örneklendirdi. QorIQ P4080 kod adını taşıyan ve 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni işlemcinin kendi segmentindeki performans, enerji verimliliği, ölçekenebilirlik ve programlanabilirlik gibi kulvalarda iddialı olacağı belirtiliyor.

Kurumsal uygulamalar için hazırlanan ve özellikle yönlendirme hizmeti veren servis sağlayıcılar ve telecom/datacom firmaları ile LTE ve çok amaçlı gömükü sistemlerde kullanılması beklenen işlemci, 8 adet e500mc çekirdeğine sahip. Her biri çekirdeğin 128Kb kapasiteli Seviye 2 bellek kapasitesine sahip olduğu işlemci üzerinde çekirdekler arası ortak kullanıma açık olan 2MB L3 bellek birimi de bulunuyor.

Freescale QorIQ P4080 iki adet 64-bit DDR2/DDR3 SDRAM bellek kontrolcüsü, iki adet 10-Gbps Ethernet (XAUI) kontrolcüsü, 8 adet 1Gbps Ethernet (SGMII) kontrolcüsü, üç adet PCI Express v2.0 kontrolcüsü ve iki adet Serial RapidIO 1.2 kontrolcüsü (3.125GHz'de çalışıyor) gibi teknik detaylara sahip. Freescale'in 8 çekirdekli yeni işlemcisi hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.