Friend isimli yapay zeka kolyesi yeni arkadaşınız olmayı vadediyor

Yapay zeka destekli kolye yalnızlıkla mücadele etmeyi amaçlıyor
Yeni giyilebilir cihaz esas olarak yapay zekaya odaklanırken her zaman dinleyen ve telefon aracılığıyla kullanıcılara yanıt veren AI destekli bir arkadaş olduğu için kullanıcılara gizli bir Black Mirror deneyimi sunuyor.
Yapay zeka asistanları şimdiye kadar çoğunlukla mobil veya bilgisayar cihazlarında kullanılıyordu ancak bu sefer boynunuza asabileceğiniz yeni bir giyilebilir form olarak üretim aşamasına gelmiş durumda.
Friend adlı bir girişim şirketinin fragmanında, AI tarafından desteklenen minimalist tasarımlı giyilebilir cihazın, sahibini her zaman gözetleyecek yeni bir tür arkadaş olduğu ifade ediliyor. Ancak bu kameralı bir gözetleme sistemi değil çünkü cihazda herhangi bir kamera bulunmuyor. Ancak kullanıcıların ne söylediklerini duyabiliyor ve buna göre tepki verebiliyor.
Cihaz Bluetooth'a bağlandığında sürekli dinleme özelliğiyle yardımcı yorumlar veya tavsiyelerde bulunabilecek. Cihaz yalnızca akıllı telefon uygulaması ve bildirimler aracılığıyla içgörülerini veya yanıtlarını paylaşabiliyor. Bu giyilebilir cihaz 99 dolarlık fiyat etiketiyle Ocak 2025'ten itibaren satışta olacak.Kaynakça https://techcrunch.com/2024/07/30/friend-is-an-ai-companion-backed-by-founders-of-solana-perplexity-and-zfellows/ https://www.techtimes.com/articles/306962/20240731/ai-necklace-friend-brings-new-form-wearable-voice-companion%E2%80%94what-bring.htm Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.