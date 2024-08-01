Friend isimli yapay zeka kolyesi yeni arkadaşınız olmayı vadediyor

Tam Boyutta Gör Giyilebilir cihazlar dünyası büyümeye devam ederken en sonuncusu yapay zekanın güçlerini kullanıyor. "Friend" adı verilen yapay zekalı kolye garip ve gelişmiş özelliklerin bir karışımı olarak karşımıza çıkıyor.

Yapay zeka destekli kolye yalnızlıkla mücadele etmeyi amaçlıyor

Yeni giyilebilir cihaz esas olarak yapay zekaya odaklanırken her zaman dinleyen ve telefon aracılığıyla kullanıcılara yanıt veren AI destekli bir arkadaş olduğu için kullanıcılara gizli bir Black Mirror deneyimi sunuyor.

Yapay zeka asistanları şimdiye kadar çoğunlukla mobil veya bilgisayar cihazlarında kullanılıyordu ancak bu sefer boynunuza asabileceğiniz yeni bir giyilebilir form olarak üretim aşamasına gelmiş durumda.

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Friend adlı bir girişim şirketinin fragmanında, AI tarafından desteklenen minimalist tasarımlı giyilebilir cihazın, sahibini her zaman gözetleyecek yeni bir tür arkadaş olduğu ifade ediliyor. Ancak bu kameralı bir gözetleme sistemi değil çünkü cihazda herhangi bir kamera bulunmuyor. Ancak kullanıcıların ne söylediklerini duyabiliyor ve buna göre tepki verebiliyor.

Cihaz Bluetooth'a bağlandığında sürekli dinleme özelliğiyle yardımcı yorumlar veya tavsiyelerde bulunabilecek. Cihaz yalnızca akıllı telefon uygulaması ve bildirimler aracılığıyla içgörülerini veya yanıtlarını paylaşabiliyor. Bu giyilebilir cihaz 99 dolarlık fiyat etiketiyle Ocak 2025'ten itibaren satışta olacak.

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Friend isimli yapay zeka kolyesi arkadaşınız olmayı vadediyor