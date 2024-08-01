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    Friend isimli yapay zeka kolyesi yeni arkadaşınız olmayı vadediyor

    Friend adlı yeni bir yapay zeka giyilebilir cihaz, hayatınızı dinlemek için her zaman açık bir mikrofon kullanıyor. Bu yapay zeka kolyesi sizin en iyi arkadaşınız olacağını vadediyor.
    Friend isimli yapay zeka kolyesi arkadaşınız olmayı vadediyor Tam Boyutta Gör
    Giyilebilir cihazlar dünyası büyümeye devam ederken en sonuncusu yapay zekanın güçlerini kullanıyor. "Friend" adı verilen yapay zekalı kolye garip ve gelişmiş özelliklerin bir karışımı olarak karşımıza çıkıyor.

    Yapay zeka destekli kolye yalnızlıkla mücadele etmeyi amaçlıyor

    Yeni giyilebilir cihaz esas olarak yapay zekaya odaklanırken her zaman dinleyen ve telefon aracılığıyla kullanıcılara yanıt veren AI destekli bir arkadaş olduğu için kullanıcılara gizli bir Black Mirror deneyimi sunuyor.

    Yapay zeka asistanları şimdiye kadar çoğunlukla mobil veya bilgisayar cihazlarında kullanılıyordu ancak bu sefer boynunuza asabileceğiniz yeni bir giyilebilir form olarak üretim aşamasına gelmiş durumda.

    Friend adlı bir girişim şirketinin fragmanında, AI tarafından desteklenen minimalist tasarımlı giyilebilir cihazın, sahibini her zaman gözetleyecek yeni bir tür arkadaş olduğu ifade ediliyor. Ancak bu kameralı bir gözetleme sistemi değil çünkü cihazda herhangi bir kamera bulunmuyor. Ancak kullanıcıların ne söylediklerini duyabiliyor ve buna göre tepki verebiliyor.

    Cihaz Bluetooth'a bağlandığında sürekli dinleme özelliğiyle yardımcı yorumlar veya tavsiyelerde bulunabilecek. Cihaz yalnızca akıllı telefon uygulaması ve bildirimler aracılığıyla içgörülerini veya yanıtlarını paylaşabiliyor. Bu giyilebilir cihaz 99 dolarlık fiyat etiketiyle Ocak 2025'ten itibaren satışta olacak.

    Kaynakça https://techcrunch.com/2024/07/30/friend-is-an-ai-companion-backed-by-founders-of-solana-perplexity-and-zfellows/ https://www.techtimes.com/articles/306962/20240731/ai-necklace-friend-brings-new-form-wearable-voice-companion%E2%80%94what-bring.htm
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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