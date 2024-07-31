Çin, yapay zekada zirvede: Buluş sayısı 378 bini aştı

Çin'in en büyük fikri mülkiyet kurumu pazartesi günü yaptığı duyuruda Çin'in küresel ortalamadan daha hızlı yükselerek 378 bin yapay zeka patentine sahip olduğunu duyurdu.