Çin, yapay zekada zirvede: Buluş sayısı 378 bini aştı

Çin, yapay zeka temelli buluş patentlerinin sayısının 378 bine ulaştığını açıkladı
Xinhua ajansının haberine göre, Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresinin (CNIPA) üst düzey yetkilisi başkent Pekin'de düzenlenen basın toplantısında konuya dair açıklamalarda bulundu. Çin'de yapay zeka temelli buluş patentlerinin sayısı 2023 sonunda önceki yıla kıyasla yüzde 40'tan fazla artarak 378 bine ulaştı.
Çin'in temel dijital ekonomi sektörlerinde onaylanan patentlerin sayısının 406 bine yükseldiği ifade edildi. Bu rakam ülkedeki toplam buluş patentlerinin yüzde 45'ini oluşturuyor. Bu oran Çin'deki temel dijital ekonomi sektörlerinin gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 10'una katkıda bulunduğunu gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.