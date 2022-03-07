Kripto borsası FTX, Avrupa’da hizmet verecek

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FTX, hizmetlerini Avrupa’ya genişletmeye karar verdi. Borsa Avrupalı müşterilerine de hizmet vermek için Kıbrıs Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’ndan (CySEC) düzenleyici lisansı aldı. Böylece FTX, ürünlerini Avrupa ekonomik bölgesinde lisanslı bir yatırım firması aracılığıyla sunacak.

Bunun yanında FTX Europe olarak anılan yeni kuruluşun merkezi İsviçre’de yer alacak. Ayrıca Kıbrıs’ta da bölgesel bir merkez kurulacak.

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FTX CEO’su Sam Bankman-Fried‘ın konu ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Büyümeye devam ederken, girdiğimiz her pazarda uygun şekilde lisanslanma ve düzenlemeye tabi olma fırsatlarını sürekli olarak arıyoruz. İnsanların kripto ticareti yapması için güvenli bir ortam sağlamaya devam etmek için Avrupa genelinde çeşitli ülkelerdeki düzenleyicilerle etkileşime geçeceğiz”

Son olarak FTX, ocak ayında 400 milyon dolarlık C serisi yatırım turunu tamamlamıştı. Bu finansman duyusuysa birlikte borsa, 25 milyar dolarlık değerlemeye ulaşmıştı.

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