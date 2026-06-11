700 milyon dolarlık Bitcoin cüzdanlara çekildi, yükseliş bekleyenler heyecanlandı

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Özellikle Bayram haftasından bu yana Bitcoin fiyatında yaşanan düşüşler yüzde 25 seviyesine yaklaştı ve 59 bin doların altına sarkarak 2026 yılında da yatırımcının zarar etmesine neden oldu. Ticaret hareketleri özellikle büyük hesaplar odağında gerçekleşiyor.

Bitcoin dibi buldu mu?

Geçtiğimiz haftalarda yaşanan büyük satış dalgaları özellikle dev cüzdanlarda yaşanan hareketlilik sonrası geldi. Neredeyse 10 yıldır hareketsiz kalan cüzdanların satışa başlaması ve sonrasında MicroStrategy tarafından yapılan küçük çaplı bir satış dengeleri bozdu.

Trump kripto para piyasasını alt üst etti 22 sa. önce eklendi

Bu hafta başından itibaren dengesini bulmaya çalışan Bitcoin fiyatı yine balina hareketlerine odaklanmış durumda. Önemli kâr satışı yaptıktan sonra dev cüzdanların 700 milyon dolar değerinde toplam 11422 adet Bitcoin varlığını soğuk cüzdanlara çektiği bilgisi verildi. Bu da satış baskısının azalması ve bekleme moduna geçilmesi anlamına geliyor.

Büyük düşüşle birlikte önemli yükseliş trendlerini de kıran Bitcoin fiyatının yeniden yükselişe geçmesi için 60-62 bin dolar seviyelerinin bir süre daha korunması gerekiyor. Bu seviyenin altında kapanışlar yeni bir düşüş dalgasını tetikleyebilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: