700 milyon dolarlık Bitcoin cüzdanlara çekildi, yükseliş bekleyenler heyecanlandı

Bitcoin dibi buldu mu?
Geçtiğimiz haftalarda yaşanan büyük satış dalgaları özellikle dev cüzdanlarda yaşanan hareketlilik sonrası geldi. Neredeyse 10 yıldır hareketsiz kalan cüzdanların satışa başlaması ve sonrasında MicroStrategy tarafından yapılan küçük çaplı bir satış dengeleri bozdu.
Bu hafta başından itibaren dengesini bulmaya çalışan Bitcoin fiyatı yine balina hareketlerine odaklanmış durumda. Önemli kâr satışı yaptıktan sonra dev cüzdanların 700 milyon dolar değerinde toplam 11422 adet Bitcoin varlığını soğuk cüzdanlara çektiği bilgisi verildi. Bu da satış baskısının azalması ve bekleme moduna geçilmesi anlamına geliyor.
Büyük düşüşle birlikte önemli yükseliş trendlerini de kıran Bitcoin fiyatının yeniden yükselişe geçmesi için 60-62 bin dolar seviyelerinin bir süre daha korunması gerekiyor. Bu seviyenin altında kapanışlar yeni bir düşüş dalgasını tetikleyebilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: