Yapı Kredi'den kripto hamlesi: SPK'dan yeşil ışık

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Tam Boyutta Gör Türkiye’deki bankaların kripto paralara ilgisi artmaya devam ediyor. Garanti BBVA ve Akbank’ın ardından şimdi de Yapı Kredi, kripto varlıklara yönelik adım attı. Banka, kripto varlık saklama hizmeti sunabilmek için SPK'dan yeşil ışık alırken yetki belgesi için başvuru yapılacağını duyurdu.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) bankanın "kripto varlık saklama kuruluşu" olarak faaliyet gösterebilmesine yönelik talebini olumlu karşıladığını duyurdu. Ayrıca söz konusu karar SPK’nın haftalık bülteninde yayınlandı.

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Yapı Kredi'nin KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"SPK tarafından Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıların Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği çerçevesinde bankamızın kripto varlık saklama kuruluşu olarak faaliyet izni verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verildiği bildirilmiştir. Gerekli koşullar tamamlanarak yetki belgesi alınması için ilgili başvurular yapılacaktır."

Sırada yetki belgesi var

SPK'nın bu kararı, Yapı Kredi'nin kripto varlık saklama hizmeti sunabilmesi için tek başına yeterli değil. Bankanın hizmete başlayabilmesi için mevzuat kapsamında belirlenen teknik, operasyonel ve idari şartları yerine getirerek nihai yetki belgesini alması gerekiyor. Sürecin tamamlanmasının ardından Yapı Kredi, müşterilerine kurumsal güvence altında kripto varlıkların saklanmasına yönelik hizmet sunabilecek.

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