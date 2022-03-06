Rusya'ya yeni bir yaptırım daha: Visa ve Mastercard, Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları tüm hızıyla devam ediyor. Bu sebeple yaptırım uygulayan şirketler arasına her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Birçok teknoloji devi şirket ise Rusya'daki ürün satışlarını ve hizmetlerini durdurdu. Bu şirketler arasına bir yenisi daha eklendi. Visa ve Mastercard yaptıkları açıklamada Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldıklarını söylediler.
Visa ve Mastercard, Rusya'daki tüm işlemlerini durdurmak için çalışmalara başladı
Visa ve Mastercard'ın duyurusu, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky'nin ABD'li milletvekilleriyle görüşerek her iki şirketin Rusya'daki faaliyetlerini durdurmalarını istemesinden kısa bir süre sonra geldi. Visa'nın internet sitesinde yapılan bir duyuruda şirket, "Önümüzdeki günlerde tüm işlemleri durdurmak" için Rusya'daki ortaklarla birlikte çalıştığını söyledi.
Mastercard'ın ayrı bir basın açıklaması da benzer bir mesaj içeriyor ve Rusya'daki hizmetleri askıya aldığını ve kararının “hafifçe” alınmadığını belirtiyor. Her iki şirket de Rusya'daki bankaların verdiği Mastercard veya Visa kartlarıyla yapılan işlemlerin Rusya dışında çalışmayacağını, ülke dışındaki bankaların verdiği kartların ise Rusya'daki alım satımlarda veya ATM'lerde çalışmayacağını açıklıyor.Kaynakça https://www.mastercard.com/news/press/2022/march/mastercard-statement-on-suspension-of-russian-operations/ https://usa.visa.com/about-visa/newsroom/press-releases.releaseId.18871.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..