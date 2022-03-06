Rusya'ya yeni bir yaptırım daha: Visa ve Mastercard, Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldı

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları tüm hızıyla devam ediyor. Bu sebeple yaptırım uygulayan şirketler arasına her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Birçok teknoloji devi şirket ise Rusya'daki ürün satışlarını ve hizmetlerini durdurdu. Bu şirketler arasına bir yenisi daha eklendi. Visa ve Mastercard yaptıkları açıklamada Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldıklarını söylediler.

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Visa ve Mastercard, Rusya'daki tüm işlemlerini durdurmak için çalışmalara başladı

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Visa ve Mastercard'ın duyurusu, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky'nin ABD'li milletvekilleriyle görüşerek her iki şirketin Rusya'daki faaliyetlerini durdurmalarını istemesinden kısa bir süre sonra geldi. Visa'nın internet sitesinde yapılan bir duyuruda şirket, "Önümüzdeki günlerde tüm işlemleri durdurmak" için Rusya'daki ortaklarla birlikte çalıştığını söyledi.

Mastercard'ın ayrı bir basın açıklaması da benzer bir mesaj içeriyor ve Rusya'daki hizmetleri askıya aldığını ve kararının “hafifçe” alınmadığını belirtiyor. Her iki şirket de Rusya'daki bankaların verdiği Mastercard veya Visa kartlarıyla yapılan işlemlerin Rusya dışında çalışmayacağını, ülke dışındaki bankaların verdiği kartların ise Rusya'daki alım satımlarda veya ATM'lerde çalışmayacağını açıklıyor.

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