Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    FTX, Voyager Digital’e 446 milyon dolarlık dava açtı

    Kripto sektöründe Voyager Digital krizi devam ediyor. Voyager Digital, 1 milyar dolarlık bir ücret ile FTX’e satılmıştı. Şimdi FTX, Voyager Digital’e 446 milyon dolarlık bir dava açtı. 
    Oy Ver
    FTX, Voyager Digital’e 446 milyon dolarlık dava açtı Tam Boyutta Gör
    Kripto para şirketi Alameda Research, kredi kuruluşu Voyager Digital’in kredi ödemelerini geri alabilmek için harekete geçti. FTX ve Alameda iflas davasını yöneten avukatlar, 30 Ocak’ta Delaware mahkemesinde Voyager’e 445,8 milyon dolarlık dava açtı. Geçen yıl Temmuz ayında Voyager, iflas koruma başvurusunda bulunurken FTX de Kasım ayında başvuru yaptı.

    Kripto para dünyası iflas eden şirketlerin birbirleriyle olan mücadelelerine tanıklık ediyor. İflas eden şirketler arasındaki ilişkiler mahkeme salonlarına taşınmaya başladı. FTX’in kardeş şirketi Alameda, Voyager’e yaptığı kredi ödemelerini geri almak için dava açtı. FTX, ödediği paraları geri alabilirse alacaklılarına dağıtmayı planlıyor.

    Voyager, Temmuz ayında yaptığı bir başvuruda, FTX ve Alameda‘dan ödemedikleri tüm kredilerin geri ödenmesini talep etmişti. Büyük bir krize giren şirket, FTX ve Alameda’dan 445,8 milyon dolarlık kredi ödemelerini almıştı. Son olarak FTX, Voyager Digital’e ödediği bu kredinin geri iade edilmesi amacıyla mahkemenin kapısını çaldı. FTX, yaptığı bu kredi ödemelerinin kendi iflasına çok yakın bir tarihte gerçekleştiğinin altını çizdi.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Atlas robot şantiyede çalıştı

    Profil resmi
    alex59 4 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 5 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

    Profil resmi
    MaDMaxiBo 6 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy M33 5G
    Samsung Galaxy M33 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Aspire 3
    Acer Aspire 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız