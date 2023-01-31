Tam Boyutta Gör Kripto para şirketi Alameda Research, kredi kuruluşu Voyager Digital’in kredi ödemelerini geri alabilmek için harekete geçti. FTX ve Alameda iflas davasını yöneten avukatlar, 30 Ocak’ta Delaware mahkemesinde Voyager’e 445,8 milyon dolarlık dava açtı. Geçen yıl Temmuz ayında Voyager, iflas koruma başvurusunda bulunurken FTX de Kasım ayında başvuru yaptı.

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Kripto para dünyası iflas eden şirketlerin birbirleriyle olan mücadelelerine tanıklık ediyor. İflas eden şirketler arasındaki ilişkiler mahkeme salonlarına taşınmaya başladı. FTX’in kardeş şirketi Alameda, Voyager’e yaptığı kredi ödemelerini geri almak için dava açtı. FTX, ödediği paraları geri alabilirse alacaklılarına dağıtmayı planlıyor.

Voyager, Temmuz ayında yaptığı bir başvuruda, FTX ve Alameda‘dan ödemedikleri tüm kredilerin geri ödenmesini talep etmişti. Büyük bir krize giren şirket, FTX ve Alameda’dan 445,8 milyon dolarlık kredi ödemelerini almıştı. Son olarak FTX, Voyager Digital’e ödediği bu kredinin geri iade edilmesi amacıyla mahkemenin kapısını çaldı. FTX, yaptığı bu kredi ödemelerinin kendi iflasına çok yakın bir tarihte gerçekleştiğinin altını çizdi.

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FTX, Voyager Digital’e 446 milyon dolarlık dava açtı