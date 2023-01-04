Kaygı bozukluğunu azaltan sarılma yastığı

Fufuly yastığı nedir?
Japon Yukai Engineering tarafından CES 2023 fuarına getirilen Fufuly adındaki terapi yastığı kaygı bozukluğunu azaltmak için geliştirildi. Tokyo Üniversitesi’nin katkı yaptığı yastık belirli aralıklarla atımlar oluşturarak kullanıcıyı rahatlatmaya çalışıyor.
Deneyenlerin kucağında kedi hırlamasına benzettiği Fufuly, 3 farklı moda sahip. Standart ve derin atımların yanı sıra geleneksel nefes alma tekniklerini temel alan üçüncü bir mod da yer alıyor. Kullanıcı kucağında 5 dakika tuttuğunda yastık stres seviyelerini azaltabiliyor. CES 2023 yenilikçilik ödülü de alan Fufuly terapi yastığı ilk etapta kitle fonlama ile hayata geçirilecek. İşler yolunda giderse global pazara da açılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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