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    Kaygı bozukluğunu azaltan sarılma yastığı

    Fufuly yastığı kucağınıza aldığınızda farklı ritimlerde gönderdiği atımlarla rahatlamanızı ve stres seviyenizi düşürmenizi sağlıyor. Kaygı bozukluğu da azalmış oluyor. 
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    Fufuly
    Günümüzün önemli problemleri arasında gösterilen kaygı bozukluğu ya da anksiyete için farklı çözümler mevcut. Psikolojik veya ilaç tedavisi gibi çözümlerin yanında aksesuar çözümleri de bulunuyor.

    Fufuly yastığı nedir?

    Japon Yukai Engineering tarafından CES 2023 fuarına getirilen Fufuly adındaki terapi yastığı kaygı bozukluğunu azaltmak için geliştirildi. Tokyo Üniversitesi’nin katkı yaptığı yastık belirli aralıklarla atımlar oluşturarak kullanıcıyı rahatlatmaya çalışıyor.

    Deneyenlerin kucağında kedi hırlamasına benzettiği Fufuly, 3 farklı moda sahip. Standart ve derin atımların yanı sıra geleneksel nefes alma tekniklerini temel alan üçüncü bir mod da yer alıyor. Kullanıcı kucağında 5 dakika tuttuğunda yastık stres seviyelerini azaltabiliyor. CES 2023 yenilikçilik ödülü de alan Fufuly terapi yastığı ilk etapta kitle fonlama ile hayata geçirilecek. İşler yolunda giderse global pazara da açılacak.

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