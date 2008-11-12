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Fujitsu 2.5-inç boyutundaki yeni sabit disklerini duyurdu

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Fujitsu 2.5-inç boyutundaki yeni sabit disklerini duyurdu
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Fujitsu-Siemens ortaklığındaki Siemen hisselerini satın alarak yoluna tek başına devam edeceği belirtilen Japon teknoloji devi Fujitsu, MJA2 BH ve MJA2 CH serileri dahilinde hazırladığı, 2.5-inç boyutlu yeni sabit disklerini duyurdu. 500GB'a kadar farklı kapasite alternatiflerine sahip olan sabit disklerin SATA-II arabirimini desteklediği ve 8MB dahili belleğe sahip oldukları belirtiliyor.

Yük altında 1.4 watt, uyku modunda ise 0.13 watt'lık güç güketimine sahip olan disklerin 5400rpm hızında çalıştıkları ifade ediliyor. Ayrıca yeni modellerden MJA2 CH serisi altında geliştirilenler donanım tabanlı AES 256-bit şifrelemesi de yapabiliyorlar. Fujitsu'nun açıklamasına göre MJA2 BH serisi sürücülerin yıl sonuna doğru, MJA2 CH serisi modellerin ise önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde satışa çıkması bekleniyor.


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Confusion 11 yıl
SSD ler yaygınlaşmadan önce çok güzel bir iş başarmışlar

kapasitesi ve güç tüketimi geliştirilmiş modeller SSD lerin fiyatı ucuzlamadıkça tercih sebebi olacaktır
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max975 11 yıl
ne kadar şık duruyor
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