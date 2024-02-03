Bir şehir günlerdir çevrim dışı, evlilik bile yapılamıyor

Tam Boyutta Gör Ülkeler vatandaşlık ve devlet fonksiyonlarını olabildiğince dijital hale getiriyor. Böylece kağıt işlerinden vatandaşları kurtararak devlet dairelerinin kalabalıklaşmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Peki bütün dijital vatandaşlık işlemleri çevrim dışı kalırsa ne olur?

Fulton County vakası

ABD Georgia eyaletinin Fulton County şehrinde 1 haftadır yaşananlar bu sorunun cevabını verecek nitelikte sayılabilir. Bir siber saldırıya maruz kalan şehir yönetim sistemleri yaklaşık bir haftadır çevrim dışı vaziyette.

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Siber güvenlik ekipleri tüm gücüyle sorunu çözmeye uğraşıyor ancak şehir telefon hatları, adliye sistemleri, tapu sicil sistemleri ve eğitim kayıt sistemleri günlerdir kapalı. Şehirde evlenmek isteyenler bile beklemek zorunda. Hatta bir suçlunun nakliyesi esnasında yanlış anlaşılma sonucu serbest bırakıldığı belirtiliyor.

Fulton County şehri 2020 seçimlerinde Donald Trump’ın Georgia seçim sonuçlarını değiştirmekle suçlandığı davanın merkezindeydi ancak siber saldırının seçim sistemlerini hedeflemediği ve dava delillerinin güvenli bir şekilde saklandığı belirtildi. Şehirde kısa süre önce de bir öğrenci okul sistemlerini hacklemişti. Henüz tam olarak tüm sistemler ne zaman geri gelecek bir açıklama yapılmadı.

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