Bir şehir günlerdir çevrim dışı, evlilik bile yapılamıyor

Fulton County vakası
ABD Georgia eyaletinin Fulton County şehrinde 1 haftadır yaşananlar bu sorunun cevabını verecek nitelikte sayılabilir. Bir siber saldırıya maruz kalan şehir yönetim sistemleri yaklaşık bir haftadır çevrim dışı vaziyette.
Siber güvenlik ekipleri tüm gücüyle sorunu çözmeye uğraşıyor ancak şehir telefon hatları, adliye sistemleri, tapu sicil sistemleri ve eğitim kayıt sistemleri günlerdir kapalı. Şehirde evlenmek isteyenler bile beklemek zorunda. Hatta bir suçlunun nakliyesi esnasında yanlış anlaşılma sonucu serbest bırakıldığı belirtiliyor.
Fulton County şehri 2020 seçimlerinde Donald Trump’ın Georgia seçim sonuçlarını değiştirmekle suçlandığı davanın merkezindeydi ancak siber saldırının seçim sistemlerini hedeflemediği ve dava delillerinin güvenli bir şekilde saklandığı belirtildi. Şehirde kısa süre önce de bir öğrenci okul sistemlerini hacklemişti. Henüz tam olarak tüm sistemler ne zaman geri gelecek bir açıklama yapılmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.