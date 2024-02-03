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    Anlık Bildirim

    Bir şehir günlerdir çevrim dışı, evlilik bile yapılamıyor

    ABD Georgia eyaletinin Fulton County şehrinde, kamu yönetim sistemlerinin siber saldırıya uğraması sonrasında günlerdir şehirde dijital işlemler kapalı durumda. 
    Fulton County Tam Boyutta Gör
    Ülkeler vatandaşlık ve devlet fonksiyonlarını olabildiğince dijital hale getiriyor. Böylece kağıt işlerinden vatandaşları kurtararak devlet dairelerinin kalabalıklaşmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Peki bütün dijital vatandaşlık işlemleri çevrim dışı kalırsa ne olur?

    Fulton County vakası

    ABD Georgia eyaletinin Fulton County şehrinde 1 haftadır yaşananlar bu sorunun cevabını verecek nitelikte sayılabilir. Bir siber saldırıya maruz kalan şehir yönetim sistemleri yaklaşık bir haftadır çevrim dışı vaziyette.

    Siber güvenlik ekipleri tüm gücüyle sorunu çözmeye uğraşıyor ancak şehir telefon hatları, adliye sistemleri, tapu sicil sistemleri ve eğitim kayıt sistemleri günlerdir kapalı. Şehirde evlenmek isteyenler bile beklemek zorunda. Hatta bir suçlunun nakliyesi esnasında yanlış anlaşılma sonucu serbest bırakıldığı belirtiliyor.

    Fulton County şehri 2020 seçimlerinde Donald Trump’ın Georgia seçim sonuçlarını değiştirmekle suçlandığı davanın merkezindeydi ancak siber saldırının seçim sistemlerini hedeflemediği ve dava delillerinin güvenli bir şekilde saklandığı belirtildi. Şehirde kısa süre önce de bir öğrenci okul sistemlerini hacklemişti. Henüz tam olarak tüm sistemler ne zaman geri gelecek bir açıklama yapılmadı. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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