Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör sinema tarihimizin en çok hasılat elde eden yapımı oldu

Tam Boyutta Gör Sinema tarihimizde en çok izlenen ve kazanan animasyon serisi olma ünvanını elde eden Rafadan Tayfa artık animasyon kategorisinin de ilerisine geçti. Sinema tarihinin en çok kazanan yapımı haline geldi.

Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör ne kadar kazandı?

2024 yılına gişe lideri olarak giren Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör yapımı, ara tatilin de etkisiyle haftalık 450 bin gibi rekor bir ortalama yakaladı. 29 Ocak haftasına girdiğimizde 1 milyon 810 bin izleyici ve 207 milyon TL hasılat elde etti.

Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör doludizgin 3 hf. önce eklendi

Sinema tarihimizin en fazla kazanan yapımı 213 milyon TL ile Ölümlü Dünya 2 idi ancak 5 Şubat tarihi itibariyle Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör’ün 2 milyon üzerinde izleyici ve 250 milyon TL hasılatı aşacağı tahmin ediliyor. Bu da onu tarihte en çok kazanan yapım haline getiriyor.

Rafadan Tayfa serisinin 4 filmi ele alındığı zaman toplamda 9 milyon civarında izleyici ve 500 milyon TL civarında hasılat ile pek çok film serisini de geride bırakmış durumda. İsmail Fidan ve TRT Çocuk ortaklığı şimdiden tarihe geçmiş oldu.

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Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör kırılması zor bir rekora imza attı