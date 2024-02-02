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    Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör sinema tarihimizin en çok hasılat elde eden yapımı oldu

    Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör sinema tarihimizin hem en çok izlenen ve kazanan animasyon yapımı hem de en çok hasılat elde eden yapımı olma başarısı gösterdi.     
    Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör Tam Boyutta Gör
    Sinema tarihimizde en çok izlenen ve kazanan animasyon serisi olma ünvanını elde eden Rafadan Tayfa artık animasyon kategorisinin de ilerisine geçti. Sinema tarihinin en çok kazanan yapımı haline geldi.

    Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör ne kadar kazandı?

    2024 yılına gişe lideri olarak giren Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör yapımı, ara tatilin de etkisiyle haftalık 450 bin gibi rekor bir ortalama yakaladı. 29 Ocak haftasına girdiğimizde 1 milyon 810 bin izleyici ve 207 milyon TL hasılat elde etti.

    Sinema tarihimizin en fazla kazanan yapımı 213 milyon TL ile Ölümlü Dünya 2 idi ancak 5 Şubat tarihi itibariyle Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör’ün 2 milyon üzerinde izleyici ve 250 milyon TL hasılatı aşacağı tahmin ediliyor. Bu da onu tarihte en çok kazanan yapım haline getiriyor.

    Rafadan Tayfa serisinin 4 filmi ele alındığı zaman toplamda 9 milyon civarında izleyici ve 500 milyon TL civarında hasılat ile pek çok film serisini de geride bırakmış durumda. İsmail Fidan ve TRT Çocuk ortaklığı şimdiden tarihe geçmiş oldu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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