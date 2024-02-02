Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör sinema tarihimizin en çok hasılat elde eden yapımı oldu

Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör ne kadar kazandı?
2024 yılına gişe lideri olarak giren Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör yapımı, ara tatilin de etkisiyle haftalık 450 bin gibi rekor bir ortalama yakaladı. 29 Ocak haftasına girdiğimizde 1 milyon 810 bin izleyici ve 207 milyon TL hasılat elde etti.
Sinema tarihimizin en fazla kazanan yapımı 213 milyon TL ile Ölümlü Dünya 2 idi ancak 5 Şubat tarihi itibariyle Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör’ün 2 milyon üzerinde izleyici ve 250 milyon TL hasılatı aşacağı tahmin ediliyor. Bu da onu tarihte en çok kazanan yapım haline getiriyor.
Rafadan Tayfa serisinin 4 filmi ele alındığı zaman toplamda 9 milyon civarında izleyici ve 500 milyon TL civarında hasılat ile pek çok film serisini de geride bırakmış durumda. İsmail Fidan ve TRT Çocuk ortaklığı şimdiden tarihe geçmiş oldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.