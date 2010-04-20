Fusion-io 45 milyon dolarlık finansal destek alıyor

Kurumsal ihtiyaçlar için hazırladığı yüksek performanslı SSD sürücüleriyle tanınan Fusion-io, 45 milyon dolarlık finansal destek paketi alıyor. Ortakları arasında Apple'ın kurucularından Steve Wozniak'ın da yer aldığı Fusion-io, Meritech Capital Partners, Accel Partners, Andreessen Horowitz, Triangle Peak Partners, New Enterprise Associates ve Lightspeed Venture Partners gibi yatırım firmalarının yer aldığı bir konsorsiyumdan alacağı finansal desteği, yeni nesil teknolojilerin geliştirilmesinde, alt yapıları çalışmalarında ve satışların hızlandırılmasında kullanacak.

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