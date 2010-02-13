Futuremark, 3DMark ve PCMark uygulamaları için yeni güncellemeler çıkarttı

Futuremark yaptığı açıklamayla 3DMark ve PCMark uygulamaları için yeni güncellemeler çıkardığını duyurdu. Endüstri standardı olarak kullanılan ölçüm yazılımları için hazırlanan yeni güncellemeler 3DMark Vantage, 3DMark06, 3DMark05, 3DMark03, PCMark Vantage ve PCMark 05 sürümlerini kapsıyor.

Açıklanan resmi bilgilere göre güncellemeler daha önce rapor edilen kimi hataları düzeltmekle birlikte iyileştirilmiş donanım tanımlama ve geliştirilmiş GPU hızı tespit etme gibi genel özellikler içeriyor. 3DMark Vantage ve 3DMark06 için olan günclelemelerin aynı zamanda çok çekirdekli yeni işlemcilere destek sunduğu ve özellikle 3DMark Vantage'da yükleme süresinin hızlandırıldığı bildiriliyor. Öte yandan güncellemeler, ölçüm fonksiyonları ve skorlara yönelik herhangi bir değişiklik ise getirmiyorlar.

3DMark ve PCMark yazılımları için hazırlanan yeni güncellemelere buradan ulaşabilirsiniz.