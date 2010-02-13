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Futuremark, 3DMark ve PCMark uygulamaları için yeni güncellemeler çıkarttı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Futuremark yaptığı açıklamayla 3DMark ve PCMark uygulamaları için yeni güncellemeler çıkardığını duyurdu. Endüstri standardı olarak kullanılan ölçüm yazılımları için hazırlanan yeni güncellemeler 3DMark Vantage, 3DMark06, 3DMark05, 3DMark03, PCMark Vantage ve PCMark 05 sürümlerini kapsıyor.

Açıklanan resmi bilgilere göre güncellemeler daha önce rapor edilen kimi hataları düzeltmekle birlikte iyileştirilmiş donanım tanımlama ve geliştirilmiş GPU hızı tespit etme gibi genel özellikler içeriyor. 3DMark Vantage ve 3DMark06 için olan günclelemelerin aynı zamanda çok çekirdekli yeni işlemcilere destek sunduğu ve özellikle 3DMark Vantage'da yükleme süresinin hızlandırıldığı bildiriliyor. Öte yandan güncellemeler, ölçüm fonksiyonları ve skorlara yönelik herhangi bir değişiklik ise getirmiyorlar.

3DMark ve PCMark yazılımları için hazırlanan yeni güncellemelere buradan ulaşabilirsiniz.


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stradosphere 9 yıl
@sahafiec
Ev kullanıcısı da ekran kartı,cpu gibi bileşenleri testlere bakarak aldıkları için bence garipsemene gerek yok.Millet hangisi iyiyse parasının yettiği kadar performanslı olana erişmeye çalışıyor,rekabet normaldir.Alıp turşusunu kuracak değil
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Father Torque 9 yıl
Sentetik testler ilk çıktıkları zamanlarda o zamanki oyunların henüz sunamadığı grafikleriyle baya bir popüler olmuşlardı. Ancak ne zamanki sentetik testlerin oyun performansını tam anlamıyla ölçemediği ortaya çıktı, o zaman bu sektörün ölmeye başladığı tarihtir. Hala kullanan ve aldığı sonuca göre ekran kartı seçen tabi ki vardır ancak bilinçli kullanıcıların bugünlerde pek rağbet etmedikleri de ortada.
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VenomS 9 yıl
bende win7 x64 var 3dmark06 v1.10a sorunsuz çalışıyordu. üstüne v1.20 kurdum hata verdi. temiz kurulum şart benim anladığım
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adilazimdegilx 9 yıl
İndireleim bakalım ne fark varmış. Haber için teşekkürler.
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hardware wizard 9 yıl
zaten bu testler insanı pc den sogutuyor masa üstü ugulamalarda herşeye yeten pcler testlerde yarı yolda kalınca insan üzülüyor. konuyla ne alakası var bilmiyorum ama :)
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