Yeni bir G.I. Joe oyunu geliyor

Tam Boyutta Gör Oyuncak, televizyon, sinema ve oyun dünyasının en önemli figürlerinden birisi olan G.I. Joe, yeni yapımlarına ara vermeden devam ediyor. Önümüzdeki yıl kaydırmalı tarzda yeni bir G.I. Joe oyunu çıkacak.

G.I. Joe: Wrath of Cobra neler sunuyor?

G.I. Joe: Wrath of Cobra adını alan yeni oyun son dönemde trendi giderek yükselen 2D kaydırmalı oynanış mekaniğini temel alıyor. Retro grafiklere sahip olan oyun beat 'em up tarzında hazırlanmış.

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Oyunda Kobra Adası, The Pit, Kobra’nın çok gizli deniz altı üssü gibi ikonik mekanlarda mücadele ederken hem karada hem havada hem de suda hareket edebiliyorsunuz. Pek çok silah ve ekipman ile yine tek amaç Kobra komutanını durdurmak.

Oyun hikâye ve arcade modlarını hem online hem de yerel olarak 4 kişiye kadar oynatabilecek. Oyunun müzikleri TMNT: Shredder’s Revenge müziklerini de yapan Tee Lopes’e emanet edilmiş. G.I. Joe: Wrath of Cobra oyunu Nintendo Switch, macOS ve Windows için gelecek yılın ilk aylarında çıkacak. Steam ve Epic Games üzerinde ön kayıtlar açıldı.

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G.I. Joe: Wrath of Cobra tanıtıldı