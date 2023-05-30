G.Skill DDR5 belleklerini duyurdu: Altın ve Gümüş renkleriyle göz kamaştırıyor

Tam Boyutta Gör Computex 2023'teki G.Skill standı, bu yıl çeşitli ışıltılı ve altın renginde DDR5 DIMM modülleriyle olduça dikkat çekti. Şirketin çok sayıda DIMM belleği var ve teknik özellikler henüz kesinleşmiş değil. Tıpkı DDR4'te olduğu gibi G.Skill, DDR5 bellek kitlerini Royal ve Royal Elite modellerinde sunacak. Tasarım dilinde önceki versiyonlara göre küçük bir güncelleme olsa da, bu belleklerden birinci sınıf hızlar ve özellikler bekleyebilirsiniz.

Işıltılı ve premium görünen DDR5 bellekler

Yeni Trident Z5 bellek kitlerinde, daha sade altın ve gümüş görünüm istiyorsanız devre dışı bırakılabilen bir RGB difüzöre de sahip olacak. Bu modüllerin en temel versiyonu, bir RGB difüzör ve Altın ya da Gümüş kaplama ile gelen G.Skill Trident Z5 RGB DDR5 olacak.

Tam Boyutta Gör Trident Z5 Royal, tamamen Altın ya da Gümüş metalik kaplama ve üstte kristal bir RGB difüzör ile daha premium bir tasarıma sahip. Modüller her açıdan güzel görünüyor ve Altın veya Gümüş temalı bir bilgisayar kurmak isteyen güzel bir seçenek olabilir.

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Tam Boyutta Gör En üstte, kristal RGB difüzöre sahip G.Skill Trident Z5 Royal Elite'in, önceki modüllerde soğutucunun üzerinde başka bir kristal desen vardı. Bu modüller çok pahalı olacak ve sınırlı sayıda satışa sunulacak. G.Skill henüz ne zaman satışa sunulacağını söylemedi ancak bu yılın sonlarına doğru satışa sunulması bekleniyor.

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G.Skill DDR5 bellekleri Altın ve Gümüş renkleriyle göz kamaştırdı