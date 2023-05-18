Samsung, 12nm sınıfı DDR5 RAM üretimine başladı: İşte yenilikler

12nm 16Gb DDR5 DRAM üretimi başladı
Bildirilenlere göre Samsung'un en yeni DRAM teknolojisi, daha fazla güç verimliliği ve üretkenlik ile yapay zeka uygulamaları gibi yeni nesil bilgi işlem teknolojilerinde önemli bir gelişim sunacak. Bu noktada Samsung, güç tüketiminin yüzde 23'e kadar azaldığını ve yonga plakası verimliliğinde yüzde 20 oranında gelişim kaydedildiğini söylüyor.
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Konu hakkında yapılan açıklamada Samsung'un DRAM bölümü başkanı Jooyoung Le, “Samsung'un sektör lideri 12nm sınıfı DDR5 DRAM'i, farklılaştırılmış işlem teknolojisini kullanarak olağanüstü performans ve güç verimliliği sunuyor. En son DRAM'imiz, yalnızca bilgi işlem pazarının büyük ölçekli işleme talebini karşılayan yüksek performanslı ve yüksek kapasiteli ürünlerle değil, aynı zamanda daha fazla üretkenliği destekleyen yeni nesil çözümleri ticarileştirerek de DRAM pazarına liderlik etme taahhüdümüzü yansıtıyor." sözlerini dile getirdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.