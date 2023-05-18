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    Anlık Bildirim

    Samsung, 12nm sınıfı DDR5 RAM üretimine başladı: İşte yenilikler

    Samsung, sektörün ilk 12nm üretim sürecinden geçen DDR5 RAM çözümlerinin seri üretimine başlıyor. Peki yeni üretim süreci beraberinde neler getiriyor? Gelin hep beraber bakalım.
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    Samsung, 12nm sınıfı DDR5 RAM üretimine başladı: İşte yenilikler Tam Boyutta Gör
    Bellek teknolojileri söz konusunda olduğunda pazarın önde gelen isimlerinden Samsung, endüstrinin en gelişmiş 12 nanometre sınıfı DDR5 DRAM üretimine başladığını duyurdu. Yeni üretim süreci, daha iyi verimliliğin yanı sıra daha yüksek aktarım hızlarına olanak tanıyacak. İşte detaylar.

    12nm 16Gb DDR5 DRAM üretimi başladı

    Bildirilenlere göre Samsung'un en yeni DRAM teknolojisi, daha fazla güç verimliliği ve üretkenlik ile yapay zeka uygulamaları gibi yeni nesil bilgi işlem teknolojilerinde önemli bir gelişim sunacak. Bu noktada Samsung, güç tüketiminin yüzde 23'e kadar azaldığını ve yonga plakası verimliliğinde yüzde 20 oranında gelişim kaydedildiğini söylüyor.

    Samsung, 12nm sınıfı DDR5 RAM üretimine başladı: İşte yenilikler Tam Boyutta Gör
    Şirketin açıklamasına göre bu gelişme, hücre kapasitansını artıran yüksek k materyali ve kritik devre özelliklerini iyileştiren tescilli tasarım teknolojisinin kullanılmasıyla sağlanmış. Samsung’a göre yeni çözümler 30 GB boyutunda iki UHD filmi yaklaşık bir saniyede işleyebilen 7.2Gbps veri aktarım hızı ile vitrine çıkacak. Dolayısıyla, sunucu ve veri merkezleri başta olmak üzere küresel BT şirketleri için ideal bir çözüm haline gelecek diyebiliriz.

    [163816]

    Konu hakkında yapılan açıklamada Samsung'un DRAM bölümü başkanı Jooyoung Le, “Samsung'un sektör lideri 12nm sınıfı DDR5 DRAM'i, farklılaştırılmış işlem teknolojisini kullanarak olağanüstü performans ve güç verimliliği sunuyor. En son DRAM'imiz, yalnızca bilgi işlem pazarının büyük ölçekli işleme talebini karşılayan yüksek performanslı ve yüksek kapasiteli ürünlerle değil, aynı zamanda daha fazla üretkenliği destekleyen yeni nesil çözümleri ticarileştirerek de DRAM pazarına liderlik etme taahhüdümüzü yansıtıyor." sözlerini dile getirdi.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 2 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 5 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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