G5 seviyesindeki olağandışı jeomanyetik fırtına Dünya'ya ulaştı: Etkileri neler?

- Küresel sorunlar yaşanabilir
- Kuzey Işıkları pek çok yerde
- Çok sayıda patlama gerçekleşti
- Fırtına, Dünya'daki insanları nasıl etkileyecek?
- Kuzey Işıklarını görebilecek miyim?
- Mevcut jeomanyetik fırtına ne kadar güçlü?
- Bu neden oluyor?
- Yorumlar
Küresel sorunlar yaşanabilir
NOAA, jeomanyetik fırtınanın yaygın voltaj kontrol sorunları ve koruyucu sistem sorunları yaratabileceği konusunda uyarıyor. Bu şiddetli fırtına altında bazı şebeke sistemlerinde tamamen çökme veya elektrik kesintilerinin yaşanabileceği belirtiliyor. Aynı zamanda trafoların da hasar görebileceği aktarılıyor. Bunlarla birlikte radyo yayınları ve uydu navigasyonlarında da kesintilerin yaşanmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Yetkililer bu jeomanyetik fırtınanın, 2003 yılından bu yana Dünya’ya ulaşan en güçlü fırtına olduğuna dikkat çekiyor. 2003’te yaşanan fırtına İsveç'te elektrik kesintilerine yol açmış ve hatta Güney Afrika'da trafolara zarar vermişti.
Kuzey Işıkları pek çok yerde
Jeomanyetik fırtına aynı zamanda Kuzey Işıkları olarak da bilinen aurora borealis'in çok geniş ölçeklerde görülmesini sağlıyor. Güneş'ten gelen sürekli emisyon akışı gezegenin manyetik alanını bombalamaya devam ettiği için etkiler hafta sonu boyunca devam edebilir. Normalde Kuzey Işıkları adından da anlaşılacağı gibi kutba yakın bölgelerde görülür. Ancak jeomanyetik fırtınanın çok güçlü olması nedeniyle ışıklar, daha alt enlemlere de ulaşıyor. Dün gece Türkiye’nin kuzey kıyılarında (Rize-Trabzon vb şehirler) ışıklar aktif bir şekilde görüldü. Bu hafta sonu boyunca Kuzey Işıklarının Türkiye’den görülmeye devam edilmesi bekleniyor.
Çok sayıda patlama gerçekleşti
NOAA, çarşamba gününden beri Güneş’te patlamaların yaşandığını ve en az 5 tanesinin Dünya’ya dönük şekilde gerçekleştiğinin altını da çiziyor. Bunlar, Güneş atmosferinin en dış kısmı olan Güneş'in koronasından çıkan plazma ve manyetik alan patlamaları olan bir dizi taçküre kütle atımları (CME) olarak bilinir.
NOAA'nın Uzay Hava Tahmin Merkezi operasyon şefi Mike Bettwy’ye göre birçok insan için fırtınanın en görünür kısmı aurora olarak da bilinen kuzey ışıkları olacak. Ancak yetkililer ve şirketler, olayın küresel konumlandırma sistemleri, radyo iletişimleri ve hatta elektrik gücü gibi altyapı üzerindeki etkilerine dikkat etmek zorunda.
Ayrıca, Güneş atmosferinin en dış kısmı olan Güneş'in koronasından çıkan plazma ve manyetik alan patlamaları olan bir dizi taçküre kütle atımları (CME'ler) da olmuş durumda. Güneş patlamaları ve taçküre kütle atımları sonucunda jeomanyetik fırtınaya ek olarak Güneş radyasyonu fırtınası da gözlemlenmiş durumda. Bu, özellikle yüksek irtifada uçan uçaklardaki insanların yüksek radyasyon riskine maruz kalabileceği anlamına geliyor.
Fırtına, Dünya'daki insanları nasıl etkileyecek?
Bunlar genellikle amatör radyo ve ticari havacılık gibi yüksek frekanslı radyo dalgalarına dayanan iletişimin zarar görebileceği anlamına geliyor. Aynı zamanda düşük frekanslı radyo dalgalarına dayanan cep telefonunuzun ya da araba radyonuzun bozulma ihtimalinin düşük olduğu anlamına geliyor. Yine de elektrik kesintilerinin meydana gelmesi mümkündür.
Tarihte kaydedilen en önemli güneş fırtınası 1859 yılında meydana gelmişti. Carrington Olayı olarak bilinen bu olay, yaklaşık bir hafta sürmüş, geniş bir alanda aurora yaratmış ve yüz binlerce kilometre uzunluğundaki telgraf hatlarını etkilemiştir.
NOAA'nın Uzay Hava Tahmin Merkezi'nde yapılan güneş patlaması, CME, jeomanyetik fırtına gibi uyarıların asıl hedefi halk değil. Dolayısıyla çoğu insanın bir şey yapması gerekmiyor. Duyuruların amacı, bu altyapıları işleten kurum ve şirketlere haber vermektir. Böylelikle şirketler gerekli önlemleri alarak hasarı minimuma indirebilir veya tamamen kaçınabilir.
Kuzey Işıklarını görebilecek miyim?
Mevcut jeomanyetik fırtına ne kadar güçlü?
Güneşte yaşanan fırtınalar, patlamalar ve taçküre kütle atımları uzayın her tarafına yüklü parçacıklar fırlatır. Bu parçacıklar Dünya’nın manyetik alanını ve atmosferini etkileyebilir. Bu etkiler yukarda saydığımız olayları meydana getirir. Eğer bu parçacıklar yeterince güçlüyse ve Dünya'nın manyetik alanında bir rahatsızlık yaratıyorsa bunlara jeomanyetik fırtına adını veriyoruz. NOAA bu fırtınaları 1 ila 5 arasında bir "G" ölçeğinde sınıflandırır; G1 küçük, G5 ise ekstrem noktadır. Mevcut fırtına G5 olarak sınıflandırılmaktadır.
Bu neden oluyor?
NOAA yetkilileri, mevcut fırtınayı yaratan güneş lekeleri kümesinin bu Güneş döngüsünde görülen en büyük küme olduğunu söylüyor. Mevcut döngünün 2025 yılında zirve yapması bekleniyor.Kaynakça https://www.cbsnews.com/news/severe-geomagnetic-storm-watch-issued-unusual-solar-event/ https://www.swpc.noaa.gov/news/g5-conditions-observed Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.