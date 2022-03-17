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    Elon Musk, Mars'a ilk ayak basılacak tarihi açıkladı

    SpaceX'in başkanı Amerikalı milyarder Elon Musk, insanların Mars'ın yüzeyine ilk kez ne zaman ayak basacakları sorusunu Twitter hesabından cevapladı.            
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    Elon Musk, Mars'a ilk ayak basılacak tarihi açıkladı
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    SpaceX'in kurucusu, insanlığın Mars'a ne zaman ineceği sorusunu yanıtladı. Elon Musk, bu on yılın sonundan önce ilk kez Mars'a ayak basılacağına inanıyor.

    Musk, beklentilerini Twitter'dan paylaştı. Kullanıcılardan biri, iş adamına insanlığın Mars'a ne zaman ineceğini sordu. Amerikalı milyarder, abonenin sorusunu “2029 ” olarak yanıtladı. Musk'a göre, insanlar bu on yılın sonunda Kızıl Gezegenin yüzeyine ayak basabilecekler.

    Musk daha önce 2026 yılını öne sürmüştü

    Musk daha önce SpaceX'in 2026 yılına kadar Mars'a bir insan göndereceğini söylemişti. Muhtemelen şimdi bu tarihin ulaşılamaz olduğunu düşünüyor. Bazı kullanıcılar, 2029'un bile kulağa iddialı geldiğini ve böyle bir görevin önünü açmak için daha yapılacak çok şey olduğu görüşündeler.

    Düzenleyici onayına tabi olarak, Starship fırlatma aracı, önümüzdeki birkaç ay içinde ilk yörünge test uçuşunu gerçekleştirebilir.  SpaceX'in geleceği ve 2029 yılına kadar Mars'ı fethetme olasılığı, bu testlerin nasıl geçtiğine bağlı olacak.

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    Seri üretimi tamamlandı: Kaplan MT

    alfa-x 20 saat önce

    Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara

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