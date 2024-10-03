Dünya'da büyük bir jeomanyetik fırtına bekleniyor: İşte nedeni

Şimdiye kadarki en yoğun ikinci parlama olarak kayıtlara geçti
Salı günü Güneş'in yüzeyinde büyük bir patlama meydana geldi ve X7.1 güneş parlamasına yol açtı. Bu, son yıllardaki en güçlü ikinci parlama olarak görülüyor. Alevler yoğunluklarına göre sınıflandırılıyor. B sınıfı alevler en zayıf, X sınıfı alevler ise en güçlüsü olarak kabul edilir. Bu güneş olayı, koronal kütle atımına yol açabilir ve bu da tonlarca plazma ve güneş parçacığının uzaya fırlamasına neden olabilir.
Plazma ve yüklü parçacıkların salınımı, gezegenimizi çevreleyen koruyucu kalkan olan Dünya'nın manyetosferine ulaştığında potansiyel olarak bir jeomanyetik fırtınayı tetikleyebilir. Jeomanyetik fırtınanın olası etkileri arasında elektrik şebekelerinde, uydu iletişimlerinde, GPS navigasyonunda ve auroralarda kesintiler yer alıyor.
Güneş aktivitesi 11 yıllık bir döngüde gerçekleşir ve şu anda Güneş'in 25. döngüsündeyiz. Son güneş parlaması, 2020'de başlayan döngüden bu yana gerçekleşen en güçlü ikinci parlama oldu. Uzmanlar başlangıçta bu döngünün hafif olacağını düşünseler de bu yıl içerisinde bazı aşırı güneş olayları oldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.