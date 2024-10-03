Dünya'da büyük bir jeomanyetik fırtına bekleniyor: İşte nedeni

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Tam Boyutta Gör Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), Dünya'ya doğru gelen bir jeomanyetik fırtına hakkında bir uyarı yayınladı. Bu durum sadece beş ay geçmesine rağmen ikinci kez tekrarlanıyor. NOAA Uzay Hava Durumu Tahmin Merkezi bugün küçük bir G1 fırtınası, ardından 4 Ekim Cuma günü daha güçlü bir G3 fırtınası bekliyor.

Şimdiye kadarki en yoğun ikinci parlama olarak kayıtlara geçti

Salı günü Güneş'in yüzeyinde büyük bir patlama meydana geldi ve X7.1 güneş parlamasına yol açtı. Bu, son yıllardaki en güçlü ikinci parlama olarak görülüyor. Alevler yoğunluklarına göre sınıflandırılıyor. B sınıfı alevler en zayıf, X sınıfı alevler ise en güçlüsü olarak kabul edilir. Bu güneş olayı, koronal kütle atımına yol açabilir ve bu da tonlarca plazma ve güneş parçacığının uzaya fırlamasına neden olabilir.

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Plazma ve yüklü parçacıkların salınımı, gezegenimizi çevreleyen koruyucu kalkan olan Dünya'nın manyetosferine ulaştığında potansiyel olarak bir jeomanyetik fırtınayı tetikleyebilir. Jeomanyetik fırtınanın olası etkileri arasında elektrik şebekelerinde, uydu iletişimlerinde, GPS navigasyonunda ve auroralarda kesintiler yer alıyor.

Güneş aktivitesi 11 yıllık bir döngüde gerçekleşir ve şu anda Güneş'in 25. döngüsündeyiz. Son güneş parlaması, 2020'de başlayan döngüden bu yana gerçekleşen en güçlü ikinci parlama oldu. Uzmanlar başlangıçta bu döngünün hafif olacağını düşünseler de bu yıl içerisinde bazı aşırı güneş olayları oldu.

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