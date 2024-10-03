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    Anlık Bildirim

    Dünya'da büyük bir jeomanyetik fırtına bekleniyor: İşte nedeni

    Güneş'in yüzeyinde meydana gelen X7.1 büyüklüğündeki büyük patlama son yılların en güçlü ikinci güneş parlamasına yol açtı. Bu durum Dünya'da jeomanyetik bir fırtınaya neden olabilir.
    Dünya'da büyük bir jeomanyetik fırtına bekleniyor: İşte nedeni Tam Boyutta Gör
    Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), Dünya'ya doğru gelen bir jeomanyetik fırtına hakkında bir uyarı yayınladı. Bu durum sadece beş ay geçmesine rağmen ikinci kez tekrarlanıyor. NOAA Uzay Hava Durumu Tahmin Merkezi bugün küçük bir G1 fırtınası, ardından 4 Ekim Cuma günü daha güçlü bir G3 fırtınası bekliyor.

    Şimdiye kadarki en yoğun ikinci parlama olarak kayıtlara geçti

    Salı günü Güneş'in yüzeyinde büyük bir patlama meydana geldi ve X7.1 güneş parlamasına yol açtı. Bu, son yıllardaki en güçlü ikinci parlama olarak görülüyor. Alevler yoğunluklarına göre sınıflandırılıyor. B sınıfı alevler en zayıf, X sınıfı alevler ise en güçlüsü olarak kabul edilir. Bu güneş olayı, koronal kütle atımına yol açabilir ve bu da tonlarca plazma ve güneş parçacığının uzaya fırlamasına neden olabilir.

    Plazma ve yüklü parçacıkların salınımı, gezegenimizi çevreleyen koruyucu kalkan olan Dünya'nın manyetosferine ulaştığında potansiyel olarak bir jeomanyetik fırtınayı tetikleyebilir. Jeomanyetik fırtınanın olası etkileri arasında elektrik şebekelerinde, uydu iletişimlerinde, GPS navigasyonunda ve auroralarda kesintiler yer alıyor.

    Güneş aktivitesi 11 yıllık bir döngüde gerçekleşir ve şu anda Güneş'in 25. döngüsündeyiz. Son güneş parlaması, 2020'de başlayan döngüden bu yana gerçekleşen en güçlü ikinci parlama oldu. Uzmanlar başlangıçta bu döngünün hafif olacağını düşünseler de bu yıl içerisinde bazı aşırı güneş olayları oldu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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