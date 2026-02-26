Giriş
    Haftaya “Kanlı Ay” tutulması yaşanacak: Bir sonraki 2 sene sonra

    Mart 2026’da gerçekleşecek tam Ay tutulması, Ay’ı kırmızıya bürüyerek gökyüzünde nadir bir görsel şölen sunacak. Ancak Kanlı Ay, Türkiye’den ne yazık ki gözlemlenemeyecek.

    “Kanlı Ay” tutulması yaşanacak: Türkiye’den izlenebilecek mi? Tam Boyutta Gör
    Bu yılın ilk Ay tutulması, gelecek hafta gökyüzünü izleyenler için unutulmaz bir deneyim sunacak. Tam Ay tutulması, Dünya’nın Güneş ile Ay arasına girmesiyle oluşuyor ve Ay, Dünya’nın gölgesi altında tamamen kırmızıya dönerek “Kanlı Ay” görünümü kazanıyor. 3 Mart tarihindeki tutulma, 2025 yılında başlayan üçlü tutulma serisinin sonuncusu olacak ve bir sonraki tam Ay tutulması ancak 31 Aralık 2028’de görülebilecek.

    Türkiye’den izlenebilecek mi?

    Maalesef Mart 2026 tutulması, Kuzey Amerika, Avustralya, Yeni Zelanda ve Doğu Asya başta olmak üzere dünyanın gece tarafında gözlemlenebilecek. Türkiye’den tutulmanın herhangi bir kısmı görünmeyecek. En iyi gözlemler, Batı Amerika ve Pasifik bölgesinde, açık ve karanlık gökyüzü altında mümkün olacak.

    Ay tutulmaları, Güneş tutulmalarının aksine, çıplak gözle güvenle izlenebilir. Herhangi bir özel gözlem ekipmanına ihtiyaç yok.

    Bir sonraki seri 2028’de

    Tam Ay tutulmaları genellikle üçlü seriler halinde gerçekleşiyor. Bu serinin ilk iki tutulması Mart ve Eylül 2025’te meydana gelmişti ve 3 Mart 2026 ile son buluyor. Bir sonraki üçlü serisi ise 31 Aralık 2028, ardından 2029’un Haziran ve Aralık aylarında gökyüzünde izlenebilecek.

    Ay neden kırmızıya dönüşüyor?

    “Kanlı Ay” tutulması yaşanacak: Türkiye’den izlenebilecek mi? Tam Boyutta Gör
    Tam Ay tutulması sırasında esasında Ay, ışığını tamamen kaybetmez. Bunun yerine donuk kırmızı bir ton alır. Bunun nedeni, Dünya’nın Güneş ile Ay arasına girmesi ve Ay yüzeyine gölgesini düşürmesidir.

    Dünya’nın çevresini saran atmosfer, gelen Güneş ışığını filtreleyerek mavi gökyüzünü, turuncu gün batımlarını ve uzak nesneleri opak tonlarda görmemizi sağlar. Kanlı Ay ise Dünya atmosferinden süzülen Güneş ışığının kısa dalga boylu mavi tonlarının saçılması ve uzun dalga boylu kırmızı-turuncu ışığın Ay’a ulaşması sonucu oluşur. Bu ışık, Ay yüzeyini kırmızıya boyar. Bu olay sanki Dünya’nın gün doğumları ve gün batımları Ay’a yansıtılıyormuş gibi bir görüntü oluşturur.

    Tam Ay tutulmaları, tam Güneş tutulmalarına göre biraz daha nadirdir. Ortalama olarak Kanlı Ay her 2,5 yılda bir görülürken, tam Güneş tutulması yaklaşık 18 ayda bir meydana gelir.

    Ay tutulmaları ise çok daha sık görünür çünkü dünyanın herhangi bir gece tarafında izlenebilir. Buna karşın tam Güneş tutulmasını görmek için tam tutulma şeridinde olmak gerekir. Örneğin, bir gözlemci kendi şehrinde tam Ay tutulmasını her 2-3 yılda bir izleyebilirken tam Güneş tutulmasını aynı yerden görebilmek için yaklaşık 375 yıl beklemesi gerekebilir.

