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Gadget4all'dan lego tasarımlı stereo kulaklık

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
knight
Haber Editörü
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Çocukluk döneminde saatlerini legolarla oynayarak geçirmeyen hemen hemen yoktur. İşte bazı firmalar geçmişe özlem duyanları düşünerek lego tasarımlı MP3 çalar veya legoyu andıran kulaklık tarzı ürünlerle karşımıza çıkabiliyor.

USB arayüzünü kullanan birbirinden ilginç ürünleriyle dikkat çeken Gadget4all'un lego tasarımlı kulaklığı ortaya çıktı. Siyah, beyaz, yeşil, pembe, kırmızı ve mavi renk seçenekleriyle satışa sunulan kulaklıkların kablo uzunluğunun 100 cm, ağırlığın ise 10 gram olduğu belirtiliyor. Rengarenk kulaklıkların satış fiyatı ise 7$.

Daha detaylı bilgi için tıklayın


http://www.geekalerts.com/lego-earphones/ Yorum Yaz
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OverClocK1ng 9 yıl
Yahu bir gün de birşeye Gereksiz demezseniz şaşarım zaten. Nesi gereksiz.
Bence çok hoş olmuş. Ben duygusal insanım kardeşim. Böyle nostaljik şeyleri severim. Birisine alınabilecek en hoş ve anlamlı hediyelerden birisi bence.
Gereksizse sen de almazsın olur biter..
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Amorph 9 yıl
Şekli orjinal tamam da $7'lık kulaklıktan pek bir şey beklememek lazım tabi. Daha kaliteli bir şey yapılabilirmiş.
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talh4wk 9 yıl
hereksiz bence daha klas bişeler yapsalarmış daha iyi :)
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Hobar 9 yıl
kullanmadığımız zamanlarda birbirine kenetlenecek biçimde yapsalarmış ya.
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Amorph 9 yıl

Hobar

kullanmadığımız zamanlarda birbirine kenetlenecek biçimde yapsalarmış ya.


Güzel olurdu.
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