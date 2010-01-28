Gadget4all'dan lego tasarımlı stereo kulaklık

Çocukluk döneminde saatlerini legolarla oynayarak geçirmeyen hemen hemen yoktur. İşte bazı firmalar geçmişe özlem duyanları düşünerek lego tasarımlı MP3 çalar veya legoyu andıran kulaklık tarzı ürünlerle karşımıza çıkabiliyor.

USB arayüzünü kullanan birbirinden ilginç ürünleriyle dikkat çeken Gadget4all'un lego tasarımlı kulaklığı ortaya çıktı. Siyah, beyaz, yeşil, pembe, kırmızı ve mavi renk seçenekleriyle satışa sunulan kulaklıkların kablo uzunluğunun 100 cm, ağırlığın ise 10 gram olduğu belirtiliyor. Rengarenk kulaklıkların satış fiyatı ise 7$.

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http://www.geekalerts.com/lego-earphones/