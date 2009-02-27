Gainward 2GB GDDR3 bellekli GeForce GTX 285 modelini duyurdu

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Çalışmalarına Palit çatısı altında devam eden Gainward, geçtiğimiz günlerde duyurduğu GeForce GTX 285 Coa Coa modelinden sonra iştiraki olduğu Palit’in izinden giderek yüksek bellek kapasitesiyle dikkat çeken yeni bir model daha hazırladı. Firmanın yüksek performans segmenti için hazırladığı GeForce GTX 285 temelli yeni modeli 2GB GDDR3 bellek kapasitesiyle dikkat çekecek gibi görünüyor.

Gainward’ın yeni modelinde Nvidia’nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GT200b GPU’su kullanılıyor. 512-bit bellek veri yolu desteğine ve 240x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartının grafik işlem birimi 648MHz’de, paralel işlemcileri 1476MHz’de, bellekleri ise 2484MHz’de görev yapıyor. Triple SLI kurulumuna olanak tanıyan kart, CUDA ve PhysX teknolojilerine de destek veriyor.

Dört adet ısı aktarım borusu ile desteklenen çift fanlı soğutucu sayesinde Nvidia’nın referans tasarım GeForce GTX 285 modeline kıyasla daha serin çalıştığı belirtilen ekran kartı, PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. Gainward’ın önümüzdeki haftalarda satışa sunmayı planladığ 2GB GDDR3 bellekli GeForce GTX 285 için henüz fiyat bilgisi bulunmuyor.