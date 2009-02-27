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Gainward 2GB GDDR3 bellekli GeForce GTX 285 modelini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gainward 2GB GDDR3 bellekli GeForce GTX 285 modelini duyurdu
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Çalışmalarına Palit çatısı altında devam eden Gainward, geçtiğimiz günlerde duyurduğu GeForce GTX 285 Coa Coa modelinden sonra iştiraki olduğu Palit’in izinden giderek yüksek bellek kapasitesiyle dikkat çeken yeni bir model daha hazırladı. Firmanın yüksek performans segmenti için hazırladığı GeForce GTX 285 temelli yeni modeli 2GB GDDR3 bellek kapasitesiyle dikkat çekecek gibi görünüyor.

Gainward’ın yeni modelinde Nvidia’nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GT200b GPU’su kullanılıyor. 512-bit bellek veri yolu desteğine ve 240x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartının grafik işlem birimi 648MHz’de, paralel işlemcileri 1476MHz’de, bellekleri ise 2484MHz’de görev yapıyor. Triple SLI kurulumuna olanak tanıyan kart, CUDA ve PhysX teknolojilerine de destek veriyor.

Dört adet ısı aktarım borusu ile desteklenen çift fanlı soğutucu sayesinde Nvidia’nın referans tasarım GeForce GTX 285 modeline kıyasla daha serin çalıştığı belirtilen ekran kartı, PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. Gainward’ın önümüzdeki haftalarda satışa sunmayı planladığ 2GB GDDR3 bellekli GeForce GTX 285 için henüz fiyat bilgisi bulunmuyor.


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mamad 10 yıl
Bence güzel bir adım. GeForce kartlardaki berbat bellek kullanımını bu sayede halladebilirler belki. Kart güçlü, 1-2 yıl sonraki oyunlarda bellek nedeniyle sorun yaşarsa yazık olur gerçekten.
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(((TeAcHeR))) 10 yıl
tam gta4 kartı olmuş bence





fiyatı uçuk bişey olmaz inşallah
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alito 10 yıl
evet bencede 512 nin cenazesi yakındır 2 seneye kadar kalmaz piyasada artık.
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melyyh 10 yıl
2GB gerekli mi ki?
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**Stolas** 10 yıl

Orjinalden alıntı: melyyh

2GB gerekli mi ki?

gelecekteki oyunlar için evet ama şuandakiler için gereksiz karta gelirsek soğutucu yeteneğini bilemicem ama çift fan olması herzaman daha iyidir ve yük altında çok ısınıcağını sanmıyorum
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taner11 10 yıl
bende 256 mb var muhhahhhaaaaaaa
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Alengirli 10 yıl
bi dünya ekran kartı cıktı acaba ne oluyor onlar
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cihad34 10 yıl
HD ve GT serilerinde oldugu gibi 2gb serisinide artık tüm özellikler ayni.. marka ve fiyat farklı olarak tüm üreticilerde görürüz ve 6-7 aya kalmaz baymaya başlar..
daha değişik şeyler gerekli , ne bileyim . yani sadece görünüşü değiştirip farklı markayla piyasaya sürmemeleri gerek .. daha sıkı bi rekabet olsa.. belki ucuza denk gelir ve bizde kaparız cf yaparız slı yaparız :D
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DarkSidesOfMe 10 yıl
birçok kişide sırf gddr5 için ati yi tercih ediyor hala... benim 2gb tan çok ddr3 gözüme ilişti.
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Fear Dot Com 10 yıl
offffff gene aynı soğutucu gene aynı soğutucu baska değişik soğutucu yokmu yha beyni bitik bunlrın :@
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max975 10 yıl
eeee tamam çift fan artık oldu
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F.@.T.İ.H 10 yıl
2gb ı standart hale getirecekler anlasılan...
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