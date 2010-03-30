Gainward, GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modellerini duyurduGainw

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DirectX 11 destekli GeForce GTX 400 serisi için yeni modellerini duyuran ekran kartı üreticilerinden bir diğeri de Gainward oldu. Firma yaptığı açıklama ile her ikisi de Nvidia referans tasarımlarını baz alan GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modellerini lanse etti. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF100 GPU'sunun güç verdiği kartlar, tasarımları gibi saat hızlarıyla da referans çizgide yer alıyorlar.

Gainward'ın yeni modellerinden GeForce GTX 480, 700MHz GPU ile 1401MHz paralel işlemci ve 3696MHz bellek saat hızlarına sahip. 480x paralel işlem birimine ek olarak 384-bit bellek veri yolu desteği ve 1536MB GDDR5 bellek kapasitesi gibi özelliklere sahip olan kart, 3DVision Surround, CUDA, PhysX ve SLI teknolojilerini desteklerken, 1080p videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor.

GeForce GTX 470 modeli ise 320-bit bellek veri yolu desteğine ve 1280MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlem birimi 607MHz'de, paralel işlemcileri 1215MHz'de ve bellekleri de 3348MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli ekran kartı, abisi GeForce GTX 480'in altında konumlandırılmış olmasına rağmen sahip olduğu ek özellikler dikkate alındığında ise GTX 480'den pekte bir farkı bulunmuyor.

Gainward, GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modellerini 16 Nisan'da Avrupa'da satışa sunmaya hazırlanıyor.

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