Gainward'dan özel tasarımlı GeForce GTX 570 Golden Sample Goes Like Hell

Nvidia'nın resmi tanıtımını bugün yaptığı GeForce GTX 570 için özel tasarımlı modeller de gelmeye başladı. Gainward tarafından duyurusu yapılan GeForce GTX 570 Golden Sample Goes Like Hell hem tasarım özellikleri hem de fabrika çıkışı arttırılan saat hızlarıyla dikkat çekiyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF110 GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli yeni ekran kartı, 320-Bit bellek veri yolu desteği, 1280MB GDDR5 bellek kapasitesine ve 480x paralel işlem birimiyle birlikte geliyor.

Grafik işlem birimi 800MHz'de, paralel işlemcileri 1600MHz'de ve bellekleri de 4000MHz'de görev yapan ekran kartı, çift fanlı özel soğutucusu sayesinde hız aşırtma tutkunlarına da göz kırpıyor. 3DVision Surround, SLI, PhysX ve CUDA gibi teknolojileri de bünyesinde barındıran kart çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerine sahip.

Gainward tarafından yakın zamanda satışa sunulması beklenen GeForce GTX 570 Golden Sample Goes Like Hell için açıklanmış herhangi bir fiyat bulunmuyor.