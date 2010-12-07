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Gainward'dan özel tasarımlı GeForce GTX 570 Golden Sample Goes Like Hell

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,5b
1
18
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gainward'dan özel tasarımlı GeForce GTX 570 Golden Sample Goes Like Hell
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Nvidia'nın resmi tanıtımını bugün yaptığı GeForce GTX 570 için özel tasarımlı modeller de gelmeye başladı. Gainward tarafından duyurusu yapılan GeForce GTX 570 Golden Sample Goes Like Hell hem tasarım özellikleri hem de fabrika çıkışı arttırılan saat hızlarıyla dikkat çekiyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF110 GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli yeni ekran kartı, 320-Bit bellek veri yolu desteği, 1280MB GDDR5 bellek kapasitesine ve 480x paralel işlem birimiyle birlikte geliyor.

Grafik işlem birimi 800MHz'de, paralel işlemcileri 1600MHz'de ve bellekleri de 4000MHz'de görev yapan ekran kartı, çift fanlı özel soğutucusu sayesinde hız aşırtma tutkunlarına da göz kırpıyor. 3DVision Surround, SLI, PhysX ve CUDA gibi teknolojileri de bünyesinde barındıran kart çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerine sahip.

Gainward tarafından yakın zamanda satışa sunulması beklenen GeForce GTX 570 Golden Sample Goes Like Hell için açıklanmış herhangi bir fiyat bulunmuyor.

Gainward'dan özel tasarımlı GeForce GTX 570 Golden Sample Goes Like Hell
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setek01 8 yıl
GTX570 video incelemesinde oc kounsunda bir zorlanma olduğu belirtilmşti ancak
burada 800 mhz iyi bir değer. O zaman video inceleme bende bir tereddüt yaratmadı değil şimdi. GTX580'in incelemesi de açıkçası eh işte der gibi daha çok bu videolar sanki 6800 serisi CF empoze eder gibi görünmeye başladı açıkçası.
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ozkan_tpc 8 yıl
enteresan olmuş
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CrySystem 8 yıl

ozkan_tpc

enteresan olmuş


nedir enteresan olan?
blok soğutucu üzerine 2 adet fan koymuşlar?
kullanmakta olduğum 5970'e kendi fanımı kendim yaptım...
sonuç: mükemmel soğutma
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eneshatipoglu 8 yıl
bu bilmemde yukardaki palitin normal olanının fiyatı 350 dolar neweggde
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Dovahkiin 8 yıl
Bildiğin Sonic soğutması, No Way Out da yazmış zaten...

Ama çok yakışıklı olmuş.
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Sunbuloglu 8 yıl
Fiyatı nasıldır ki acep? Sanırım cep yakar.
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maliahmet1 8 yıl
gayet güzel bi tasarım
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eneshatipoglu 8 yıl
al bundan 2 tane sli yap abovvvv :D
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EPICA 8 yıl
"Golden Sample Goes Like Hell" çok güzel bir isim
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Statistik 8 yıl

eneshatipoglu

al bundan 2 tane sli yap abovvvv :D


daha hic bir yerde gtx 570 SLI incelemesi yokken ve Scaling'in nasil oldugunu bilmeden neye gore 2 tane alip sli yapcaksin?!
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No Way Out 8 yıl
Bu marka PALIT'ın yan markası olmakla birlikte kullanılan soğutma sonic platinium ile aynıdır.

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sadtneverdie 8 yıl

No Way Out

Bu marka PALIT'ın yan markası olmakla birlikte kullanılan soğutma sonic platinium ile aynıdır.

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aynı gıbı gorunmuyor. fanlar farklı ayrıca fan araklıklarıda farklı görünüyor.
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cestvrai 8 yıl
çok şık bir tasarım
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Rey Leon 8 yıl
Hakıkaten cok oturaklı şık aşık oldum :p
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