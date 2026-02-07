Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Galaksimizin merkezinde gerçekten bir kara delik mi var? Yeni araştırma kabulleri sarsabilir

    Bilim dünyası yıllardır Samanyolu galaksisinin merkezinde dev kütleli bir kara delik olduğu kanaatinde. Ancak yayımlanan yeni bir araştırma, kara delik yerine karanlık maddeye işaret ediyor.

    Galaksimizin merkezinde gerçekten bir kara delik mi var? Yeni araştırma kabulleri yıkabilir Tam Boyutta Gör
    Samanyolu’nun merkezinde yer alan Sagittarius A*, yıllardır süper kütleli bir kara delik olarak kabul ediliyor. Güneş’in yaklaşık 4 milyon katı kütleye sahip olduğu düşünülen bu dev cismin varlığı, galaksinin merkezinde binlerce kilometre hızla dönen yıldızların hareketleriyle ve 2022’de Event Horizon Telescope tarafından paylaşılan ünlü “kara delik gölgesi” görüntüsüyle desteklenmişti. Dolayısıyla bugüne kadar astronomi dünyasındaki hâkim görüş, Samanyolu’nun merkezinde süper kütleli bir kara delik bulunduğu yönündeydi. Ancak yayımlanan yeni bir araştırma, bu temel kabule meydan okuyor.

    Samanyolu'nun Merkezinde Kara Delik Değil, Yoğun Bir Karanlık Madde Çekirdeği Olabilir

    Monthly Notices of the Royal Astronomical Society’de yayımlanan çalışmaya göre, Samanyolu’nun merkezinde bir kara delik yerine son derece yoğun bir karanlık madde çekirdeği bulunuyor olabilir. Uluslararası bir astronom ekibi, "fermiyonik karanlık madde" adı verilen ve fermiyonlardan (elektron ve proton gibi maddeyi oluşturan temel parçacıklarla aynı fiziksel kurallara uyan parçacıklar) oluştuğu varsayılan bir maddenin, galaksinin merkezinde süper yoğun bir çekirdek ve bunun etrafında geniş, dağınık bir hâle oluşturabileceğini öne sürüyor. Araştırmacılara göre bu yapı, yerçekimsel etkileri bakımından bir kara delikten ayırt edilemeyecek sonuçlar doğurabilir.

    Ortaya koyulan bu yeni modelin en dikkat çekici yanı, farklı ölçeklerdeki gözlemleri tek bir çerçevede birleştirebilmesi. Galaktik merkeze son derece yakın konumda, binlerce kilometre/saniye hızla dolanan S-yıldızlarının yörüngeleri uzun süredir kara delik hipotezinin en güçlü kanıtları arasında gösteriliyordu. Aynı şekilde, merkezde gözlemlenen ve G-kaynakları olarak bilinen tozla kaplı cisimlerin davranışları da bu devasa kütlenin varlığına işaret ediyordu. Yeni model, bu yıldızların ve cisimlerin yörüngelerini açıklayabildiğini iddia ediyor. Dahası, Avrupa Uzay Ajansı’nın Gaia DR3 verilerinde ortaya çıkan ve galaksinin dış bölgelerinde dönüş hızının beklenenden daha yavaş seyrettiğini gösteren bulgular da bu çerçevede yorumlanabiliyor. Araştırmacılara göre merkezdeki yoğun çekirdek ile galaksiyi saran karanlık madde hâlesi aslında aynı sürekli yapının iki farklı tezahürü olabilir.

    Çalışmanın bir diğer kritik boyutu ise kara delik “gölgesi” meselesi. 2022’de paylaşılan Sagittarius A* görüntüsü, ışığın olay ufku çevresinde bükülmesi sonucu oluşan karanlık merkez ve parlak halkayla kara delik teorisinin güçlü bir görsel kanıtı olarak sunulmuştu. Ancak araştırmacılar, yeterince yoğun bir fermiyonik karanlık madde çekirdeğinin de güçlü kütleçekimi sayesinde ışığı benzer şekilde bükebileceğini ve merkezde karanlık bir bölge ile onu çevreleyen parlak bir halka oluşturabileceğini savunuyor. Yani gözlenen gölge, zorunlu olarak bir olay ufkunun varlığını kanıtlamıyor olabilir.

    Elbette mevcut gözlemler, kara delik ile yoğun karanlık madde çekirdeği senaryosu arasında kesin bir ayrım yapmaya yetmiyor. Bu noktada gelecekteki gözlemler belirleyici olabilir. Şili’deki Çok Büyük Teleskop’ta (VLT) bulunan GRAVITY interferometresiyle yapılacak daha hassas ölçümler ve kara deliklerin çevresinde var olması beklenen ancak karanlık madde çekirdeklerinde oluşmayacağı öne sürülen “foton halkaları”nın aranması, iki senaryodan hangisinin doğru olduğunu ortaya koyabilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli araçla buz pistinde sıra dışı gösteri

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sakarya nasıl bir yer hades türkçe yama şaşırtıcı sorular termal boya mı mantolama mı opel vectra a kasa kronik sorunları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Camon 40 Pro 5G
    Tecno Camon 40 Pro 5G
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum