Galaxy Buds Pro’nun yeni özellikleri ortaya çıktı

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Samsung’un Galaxy S21 serisi ile birlikte tanıtması beklenen ve sızıntılarla artık netlik kazanan yeni tam kablosuz kulaklığı Galaxy Buds Pro önemli özellikleriyle sektörde farklılaşmayı amaçlıyor.

Galaxy Buds Pro neler sunacak?

OneUI ara yüzü ve SmartThings Find kodlarında ortaya çıkan görseller artık Galaxy Buds Pro kulaklığını tam olarak anlamamıza yardımcı oluyor. Samsung hem standart hem de oyunculara yönelik özellikler entegre etmiş.

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Galaxy Buds Pro modelinin aktif gürültü engelleme ile geleceği zaten tahmin ediliyordu. ANC özelliği yüksek ve düşük modlara sahip olacak. Ayrıca dışarıdaki sesi 4 farklı seviyede alabilecek Ortam Ses Modu da yer alıyor.

Diğer taraftan yeni 3D mekansal ses özelliği sahnedeymişsiniz gibi sesin tüm yönlerden gelmesini sağlayacak. Jiroskop ve Dolby Atmos teknolojilerini kullanan bu özelliğin Android 11 ve One UI 3.0 üzerine özgü olacağı ifade ediliyor.

Arkadaşınız ile sohbetinizi algılayan kulaklık otomatik olarak medya seslerini kısabiliyor. Ayrıca Gaming Mode yine düşük gecikme ile oyundaki sesleri aktarabilecek. Son olarak kulaklıkların 61mAh batarya kapasitesi olacağı ifade ediliyor.

https://www.sammobile.com/news/galaxy-buds-pros-new-features-3d-spatial-audio/

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