Türk oyun stüdyosu Peak’ten Japonya’da büyük başarı

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1,8 milyar dolar karşılığında Zynga’nın satın aldığı Türk mobil oyun stüdyosu Peak’te işler yolunda gidiyor. Peak, bugün yaptığı açıklamayla Toon Blast oyunun Japonya’da büyük bir başarı yakaladığı duyuruldu.

Peak’in geliştirdiği Toon Blast, Japonya’da yılın en çok indirilen mobil oyunu oldu. App Store ve Play Store’da 2020 yılını ilk sırada tamamladı.

Japonya, mobil uygulama pazarında ABD’nin ardından ikinci sırada yer alıyor. Japonya’da mobil oyunlardan 9,9 milyar dolar gelir elde ediliyor. Bu tutar, dünyadaki toplam mobil oyun gelirlerinin yüzde 22’sine denk geliyor. Bu nedenle Peak’in elde ettiği başarı büyük bir öneme sahip.

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Peak, indirme rakamlarını tam olarak açıklamadı ancak 2020 yılında Japonya’da 5 milyondan fazla kullanıcının Toon Blast’ı ilk kez indirdiğini duyurdu. Geçen seneye göre App Store ve Google Play’deki indirme oranı yüzde 41 arttı ve gelirlerde yüzde 126 artış kaydedildi.

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Toon Blast, 2017 yılında yayınlanmıştı. Oyunun ülkedeki popülerliği ve pazarlama çalışmalarının etkisiyle eski bir oyun olmasına rağmen zirvede yer almayı başardı. Firma şimdi de Japonya’daki TV kanallarına reklam vermeye hazırlanıyor. Reklam videosu hazırlandı. Önümüzdeki günlerde yayına başlanacak.

Toon Blast’ın elde ettiği başarıda pazarlama faaliyetlerinin büyük rolü olduğuna vurgu yapan Peak Strateji Direktörü Ömer İnönü, En çok indirilenler listesinde genelde piyasaya yeni sunulan oyunları görmeye alışığız. 3 yıllık geçmişi bulunan Toon Blast, bu anlamda da çok önemli bir başarı elde etti. Ülkeye özel olarak yürüttüğümüz pazarlama faaliyetlerinin bunda büyük rolü var. Hız kesmeyeceğiz, bu ay içinde başlamasını planladığımız reklam kampanyamız ile de Japonya’daki TV kanallarında yüksek görünürlük elde edeceğiz” dedi.

Japonya’daki TV kanallarında yayınlanacak Peak reklamı:

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