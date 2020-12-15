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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türk oyun stüdyosu Peak’ten Japonya’da büyük başarı

    Zynga çatısı altında faaliyet gösteren yerli oyun stüdyosu Peak’in Toon Blast oyunu Japonya’da yılın en çok indirilen mobil oyunu oldu. Bu başarıyı hem iOS hem de Android platformunda elde etti.
    6 gün
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    Mobil Oyunlar
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    3

    Türk oyun stüdyosu Peak’ten Japonya’da büyük başarı
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    1,8 milyar dolar karşılığında Zynga’nın satın aldığı Türk mobil oyun stüdyosu Peak’te işler yolunda gidiyor. Peak, bugün yaptığı açıklamayla Toon Blast oyunun Japonya’da büyük bir başarı yakaladığı duyuruldu.

    Peak’in geliştirdiği Toon Blast, Japonya’da yılın en çok indirilen mobil oyunu oldu. App Store ve Play Store’da 2020 yılını ilk sırada tamamladı.

    Japonya, mobil uygulama pazarında ABD’nin ardından ikinci sırada yer alıyor. Japonya’da mobil oyunlardan 9,9 milyar dolar gelir elde ediliyor. Bu tutar, dünyadaki toplam mobil oyun gelirlerinin yüzde 22’sine denk geliyor. Bu nedenle Peak’in elde ettiği başarı büyük bir öneme sahip.

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    Peak, indirme rakamlarını tam olarak açıklamadı ancak 2020 yılında Japonya’da 5 milyondan fazla kullanıcının Toon Blast’ı ilk kez indirdiğini duyurdu. Geçen seneye göre App Store ve Google Play’deki indirme oranı yüzde 41 arttı ve gelirlerde yüzde 126 artış kaydedildi.

    Ayrıca Bkz. "Kafa Topu 2’nin yapımcısı Masomo'dan yeni oyun: Basketball Arena"

    Toon Blast, 2017 yılında yayınlanmıştı. Oyunun ülkedeki popülerliği ve pazarlama çalışmalarının etkisiyle eski bir oyun olmasına rağmen zirvede yer almayı başardı. Firma şimdi de Japonya’daki TV kanallarına reklam vermeye hazırlanıyor. Reklam videosu hazırlandı. Önümüzdeki günlerde yayına başlanacak.

    Toon Blast’ın elde ettiği başarıda pazarlama faaliyetlerinin büyük rolü olduğuna vurgu yapan Peak Strateji Direktörü Ömer İnönü, En çok indirilenler listesinde genelde piyasaya yeni sunulan oyunları görmeye alışığız. 3 yıllık geçmişi bulunan Toon Blast, bu anlamda da çok önemli bir başarı elde etti. Ülkeye özel olarak yürüttüğümüz pazarlama faaliyetlerinin bunda büyük rolü var. Hız kesmeyeceğiz, bu ay içinde başlamasını planladığımız reklam kampanyamız ile de Japonya’daki TV kanallarında yüksek görünürlük elde edeceğiz” dedi.

    Japonya’daki TV kanallarında yayınlanacak Peak reklamı:



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    revilationer 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Ulan adamlar içerisinde "Türk mühendislerin yaptığı" "Türklerin geliştirdiği" kelimelerinin geçtiği her projeyi yerin dibine gömmek için sırada bekliyor nasıl bir kafa arkadaşım sizinki?
    Ulan adamlar içerisinde "Türk mühendislerin yaptığı" "Türklerin geliştirdiği" kelimelerinin geçtiği her projeyi yerin dibine gömmek için sırada bekliyor nasıl b...
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    1 Yanıt Yanıtla +23
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    th9 6 gün ( Mesaj Silindi ) hopeyoung
    bu girişimler satılmak için yapılıyor zaten?
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    AnadoluEfes 6 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    İstediğiniz kadar klavye arkasın'dan atın tutun adamlar oyun sistemlerini milyar dolarlara sattı bir durup şuanki halinize bakın adamlar şu yazdıklarınızı okusalar bir tarafları ile gülerler kendilerinin milyar dolarları var şuan istedikleri ülkeye gidip tatil yapabilir herkesin hayallerindeki araçları satın alabilir en son çıkan telefon bilgisayar oyun ne varsa alabilir keyiflerine bakabilir peki siz ? aaa unutmuşum milyar dolarları olsa ne olur sizin gibi klavye arkasından sallamadıktan sonra burnunuz'dan kıl aldırmazsınız 5tl ucuza ürün almak için donanım haber'de ölücü takılırsınız milyar dolarlık firmayı beğenmiyorsunuz birde
    İstediğiniz kadar klavye arkasın'dan atın tutun adamlar oyun sistemlerini milyar dolarlara sattı bir durup şuanki halinize bakın [resim] adamlar şu yazdıklarınız...
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    Yanıtla +6
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    drjacob (... ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    bakacağım oyuna ilgimi çekti
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    amma velakin 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Cityville kapandığından beri kılım şu Zynga'ya Facebook'ta yılların emeğini verip bütün harikaları tamamlamıştım hepsi boşa gitti. Zynga ortalığı olmasa iyiymiş.
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    uchihaitachi (emin sarıtepe) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Arkadaşlar olay tam olarak satılma değil, 900mlyn luk kısım zynga hissesi olarak ödendi. Yani kısmen birleşme.
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    AnadoluEfes 6 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    İstediğiniz kadar klavye arkasın'dan atın tutun adamlar oyun sistemlerini milyar dolarlara sattı bir durup şuanki halinize bakın adamlar şu yazdıklarınızı okusalar bir tarafları ile gülerler kendilerinin milyar dolarları var şuan istedikleri ülkeye gidip tatil yapabilir herkesin hayallerindeki araçları satın alabilir en son çıkan telefon bilgisayar oyun ne varsa alabilir keyiflerine bakabilir peki siz ? aaa unutmuşum milyar dolarları olsa ne olur sizin gibi klavye arkasından sallamadıktan sonra burnunuz'dan kıl aldırmazsınız 5tl ucuza ürün almak için donanım haber'de ölücü takılırsınız milyar dolarlık firmayı beğenmiyorsunuz birde
    Yanıtla +6
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    35bucuk (Özgür Karen) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Oyuna bak, 1.8 milyar dolar değerinde şirkete bak...
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    revilationer 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Ulan adamlar içerisinde "Türk mühendislerin yaptığı" "Türklerin geliştirdiği" kelimelerinin geçtiği her projeyi yerin dibine gömmek için sırada bekliyor nasıl bir kafa arkadaşım sizinki?
    1 Yanıt Yanıtla +23
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    hopeyoung 6 gün ( Mesaj Silindi ) revilationer
    Ulan diye başlayan her cümle yerin dibine batsın. Silinmiş yorumum, nüktedan bir tavır ile yazılmıştı ama şirketlerimizin dünya tekelleri tarafından satın alınmasının epey destekçisi varmış anlaşılan. Ben isterdim ki yerli sermayeler bulunabilsin. Fakat bizim sermayedarlarımız hazıra alışık maalesef. Evini değerinin 1.5 katına değerleyen köylü amcalar gibiler. Fırsata koşuyorlar ancak. Gelişmeye açık startuplar ya da sektörlere destek çok kısıtlı. Bizimki böyle kafa "arkadaşım".
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    pro-üye (olcay parlak) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    öncelikle türk değil. ayrıca bu şirkete giriş seviyesi 2 dandik oyun yakışmyıor.
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