Galaxy Buds tasarımlı Realme Buds Q kablosuz kulaklık tanıtıldı

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Realme bugün Çin ve Hindistan'da düzenlediği eş zamanlı etkinliklerde Buds Air Neo kulaklığının yanında uygun fiyatlı Buds Q modelini de tanıttı.

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Tasarımında ünlü Fransız tasarımcı Jose Levy'nin de imzası bulunan kulaklıklar tek şarjla 4.5 saat kullanım süresi sunuyor. Bu süre şarj kutusunun desteğiyle 20 saate kadar çıkabiliyor.

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Realme Buds Q, Bluetooth 5.0 teknolojisine sahip. Her bir kulaklık 3.6 gram ağırlığında. Şarj kutusuyla birlikte toplam ağırlık 35.3 grama ulaşıyor.

Realme Buds Q Fiyatı

Kulaklıklarda 10 mm'lik sürücülere yer verilmiş. Ayrıca IPX4 derecesi sayesinde ter ve su sıçramalarına karşı koruma sunduklarını belirtelim. Şarj kutusu 30 watt hızlı şarjı destekliyor ancak kablosuz şarj desteği yok.

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Realme Buds Q, 18 dolar gibi son derece uygun bir fiyat etiketi taşıyor. Şu an sadece Çin'de satışa sunulan kablosuz kulaklığın ilerleyen dönemlerde global pazarda da piyasaya sürülmesi bekleniyor.

https://www.indiatoday.in/technology/news/story/realme-buds-q-tws-earbuds-with-galaxy-buds-like-design-launched-1681596-2020-05-25

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