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    Müzik / Ses Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Eski Apple çalışanları devrim niteliğinde bir hoparlör çıkarmaya hazırlanıyor

    Apple tasarım ekibinde 20 yıl çalışan Christopher Stringer ve şirkette ses mühendisi olarak altı yıl geçiren Afruz Family, devrim niteliğinde bir hoparlör sistemi üzerinde çalışıyor.
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    Müzik / Ses Sistemleri
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Eski Apple çalışanları devrim niteliğinde bir hoparlör çıkarmaya hazırlanıyor
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    Financial Times kaynaklı yeni bir habere göre eski Apple tasarımcısı Christopher Stringer ve mühendis Afruz Family, HomePod ve Sonos'la rekabet edebilecek seviyede devrim niteliğinde bir hoparlör sistemi geliştirtiriyor.

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    Apple tasarım ekibinde Jony Ive ile 20 yılı aşkın bir süre birlikte çalışan Stringer, 2017 yılında şirketten ayrmıştı. Deneyimli tasarımcı Apple'da ses mühendisi olarak altı yıl geçiren Afrooz Family ile birlikte Syng isimli bir şirket kurdu.

    Eski Apple çalışanları devrim niteliğinde bir hoparlör çıkarmaya hazırlanıyor
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    İlk hoparlör yıl sonuna kadar çıkacak

    Stringer başta HomePod, Apple Watch ve iPhone olmak üzere birçok büyük Apple projesinde yer aldı. Family ise HomePod için mekansal ses sisteminin geliştirilmesine katkıda bulunan önemli bir mühendisti.

    Önümüzdeki aylarda piyasaya sürülmesi planlanan hoparlörün teknik özellikleri hakkında henüz bir bilgi yok. Ancak "Cell" isimli hoparlör serisinin ilk modelinin 2020'nin dördüncü çeyreğinde piyasaya sürüleceği bildiriliyor.



    https://www.ft.com/content/b4a88a13-47c3-4bb4-a627-704fdf0c392b Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    M3BKT 11 dk.
    Artık kablosuz hi-fi sistemlere ihtiyaç var. Biraz buralara yönelmek şart. V30'da ESS'in güzel bir DAC'ı var. Bu alandaki yoksunluğu firmalar değerlendirmeli. Sony, Sennheiser dışında kayıpsız kalitede ses veren kablosuz kulaklıklar üreten firma yok. Bu kalite taşınabilir hoparlörlere de gelmeli.
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    JonVaynen (Jon Vaynen) 35 dk.
    Çok kirlenir bu

    Ih h olmamış
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