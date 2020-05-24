Eski Apple çalışanları devrim niteliğinde bir hoparlör çıkarmaya hazırlanıyor

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Financial Times kaynaklı yeni bir habere göre eski Apple tasarımcısı Christopher Stringer ve mühendis Afruz Family, HomePod ve Sonos'la rekabet edebilecek seviyede devrim niteliğinde bir hoparlör sistemi geliştirtiriyor.

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Apple tasarım ekibinde Jony Ive ile 20 yılı aşkın bir süre birlikte çalışan Stringer, 2017 yılında şirketten ayrmıştı. Deneyimli tasarımcı Apple'da ses mühendisi olarak altı yıl geçiren Afrooz Family ile birlikte Syng isimli bir şirket kurdu.

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İlk hoparlör yıl sonuna kadar çıkacak

Stringer başta HomePod, Apple Watch ve iPhone olmak üzere birçok büyük Apple projesinde yer aldı. Family ise HomePod için mekansal ses sisteminin geliştirilmesine katkıda bulunan önemli bir mühendisti.

Önümüzdeki aylarda piyasaya sürülmesi planlanan hoparlörün teknik özellikleri hakkında henüz bir bilgi yok. Ancak "Cell" isimli hoparlör serisinin ilk modelinin 2020'nin dördüncü çeyreğinde piyasaya sürüleceği bildiriliyor.

https://www.ft.com/content/b4a88a13-47c3-4bb4-a627-704fdf0c392b

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