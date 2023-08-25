Realme Buds T300 tanıtıldı: Aktif gürültü engelleme ve uzamsal ses

Realme Buds T300'ün IP55 derecesi sayesinde toza ve suya karşı dayanıklı olduğunu belirtelim. En önemli özelliklerinden biri, arka plan gürültüsünü etkili bir şekilde engelleyen 30 dB aktif gürültü engelleme (ANC) sistemiyle donatılmış olması. Buna ek olarak 360 derece uzamsal ses desteği de mevcut.
Pil ömrü 40 saate ulaşıyor
Kulaklıklar net ve yüksek kaliteli telefon görüşmeleri için dört mikrofonlu çevresel gürültü engelleme özelliğine de sahip. Realme Buds T300, şarj kutusuyla birlikte ANC devre dışıyken toplam 40 pil ömrü vaat ediyor. Şirkete göre 10 dakikalık şarj ile 7 saate kadar kullanım süresi elde etmek mümkün.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.