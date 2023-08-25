Realme Buds T300 tanıtıldı: Aktif gürültü engelleme ve uzamsal ses

Tam Boyutta Gör Realme yeni bir kablosuz kulaklık tanıttı. Çinli markanın Endonezya'da resmiyet kazandırdığı Realme Buds T300 isimli model düşük fiyata oldukça iyi özellikler sunuyor. Kablosuz kulaklıkta net ve dengeli ses sunduğu iddia edilen 12.4 mm dinamik sürücülere yer verilmiş.

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Realme Buds T300'ün IP55 derecesi sayesinde toza ve suya karşı dayanıklı olduğunu belirtelim. En önemli özelliklerinden biri, arka plan gürültüsünü etkili bir şekilde engelleyen 30 dB aktif gürültü engelleme (ANC) sistemiyle donatılmış olması. Buna ek olarak 360 derece uzamsal ses desteği de mevcut.

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Pil ömrü 40 saate ulaşıyor

Kulaklıklar net ve yüksek kaliteli telefon görüşmeleri için dört mikrofonlu çevresel gürültü engelleme özelliğine de sahip. Realme Buds T300, şarj kutusuyla birlikte ANC devre dışıyken toplam 40 pil ömrü vaat ediyor. Şirkete göre 10 dakikalık şarj ile 7 saate kadar kullanım süresi elde etmek mümkün.

Tam Boyutta Gör Yeni kablosuz kulaklık siyah ve beyaz renk seçenekleriyle geliyor. Fiyat etiketi ise 33 dolar. Realme Buds T300, 28 Ağustos 2023 itibarıyla Endonezya'da satışa çıkacak. Diğer ülkerlerde ne zaman piyasaya sürüleceği bilinmiyor.

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Realme Buds T300 tanıtıldı: Aktif gürültü engelleme, uzamsal ses