Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Realme Buds T300 tanıtıldı: Aktif gürültü engelleme ve uzamsal ses

    Realme markası uygun fiyatlı yeni bir kablosuz kulaklık piyasaya sürdü. Realme Buds T300 adı altında çıkış yapan model aktif gürültü engelleme ve 360 derece uzamsal ses desteği ile geliyor.
    Realme Buds T300 tanıtıldı: Aktif gürültü engelleme, uzamsal ses Tam Boyutta Gör
    Realme yeni bir kablosuz kulaklık tanıttı. Çinli markanın Endonezya'da resmiyet kazandırdığı Realme Buds T300 isimli model düşük fiyata oldukça iyi özellikler sunuyor. Kablosuz kulaklıkta net ve dengeli ses sunduğu iddia edilen 12.4 mm dinamik sürücülere yer verilmiş.

    Realme Buds T300'ün IP55 derecesi sayesinde toza ve suya karşı dayanıklı olduğunu belirtelim. En önemli özelliklerinden biri, arka plan gürültüsünü etkili bir şekilde engelleyen 30 dB aktif gürültü engelleme (ANC) sistemiyle donatılmış olması. Buna ek olarak 360 derece uzamsal ses desteği de mevcut.

    Realme Buds T300 tanıtıldı: Aktif gürültü engelleme, uzamsal ses Tam Boyutta Gör

    Pil ömrü 40 saate ulaşıyor

    Kulaklıklar net ve yüksek kaliteli telefon görüşmeleri için dört mikrofonlu çevresel gürültü engelleme özelliğine de sahip. Realme Buds T300, şarj kutusuyla birlikte ANC devre dışıyken toplam 40 pil ömrü vaat ediyor. Şirkete göre 10 dakikalık şarj ile 7 saate kadar kullanım süresi elde etmek mümkün.

    Realme Buds T300 tanıtıldı: Aktif gürültü engelleme, uzamsal ses Tam Boyutta Gör
    Yeni kablosuz kulaklık siyah ve beyaz renk seçenekleriyle geliyor. Fiyat etiketi ise 33 dolar. Realme Buds T300, 28 Ağustos 2023 itibarıyla Endonezya'da satışa çıkacak. Diğer ülkerlerde ne zaman piyasaya sürüleceği bilinmiyor.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    iphone whatsapp titreşim kapatma mermerit tezgah yorumları signalis türkçe yama kasımda askere gitmek için ne zaman başvurmalıyım afyon"da sucuk nereden alınır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi 10 (2022)
    Xiaomi Redmi 10 (2022)
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M2 &#231;ipli 2023 model MacBook Air
    Apple M2 çipli 2023 model MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız