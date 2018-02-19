Samsung Galaxy S9 fiyatı sızdırıldı





Samsung’un bu hafta tanıtacağı yeni amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus’ın hemen hemen tüm özellikleri sızdı. 25 Şubat tarihinde Mobil Dünya Kongresi’nde düzenlenecek etkinlikte tanıtılacak Galaxy S9’un Norveç’teki satış fiyatı belli oldu. Bu bilgi, sızıntıları ile tanınan Roland Quandt tarafından paylaşıldı.

Galaxy S9 fiyatı

Norveç’te Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S9’un fiyatı 8790 NOK yani yaklaşık 1100 dolar olacak. Galaxy S9 Plus modelinin fiyatı ise 9790 NOK yani yaklaşık 1250 dolar olacak. Galaxy S8/S8+ ile kıyaslandığında 150-170 dolarlık bir fiyat artışı olduğunu görüyoruz.

Galaxy S9 özellikleri

5.7 inç 2960x1440 çözünürlüğünde Quad HD+ AMOLED ekran

Exynos 9810

6 GB RAM

Diyafram açıklığı değişken çift arka kamera

Iris tarayıcı

3000 mAh batarya

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Sızıntılara göre Samsung Galaxy S9’un özellikleri şöyle: