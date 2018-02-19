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Samsung Galaxy S9 fiyatı sızdırıldı

Samsung Galaxy S9 fiyatı belli oldu. Sızıntıları ile tanınan Roland Quandt, telefonun Norveç satış fiyatını duyurdu. Galaxy S9 fiyatı Galaxy S8'e göre yaklaşık 150 dolar daha pahalı.
1 yıl
9,1b
1
113
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Samsung Galaxy S9 fiyatı sızdırıldı

Samsung’un bu hafta tanıtacağı yeni amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus’ın hemen hemen tüm özellikleri sızdı. 25 Şubat tarihinde Mobil Dünya Kongresi’nde düzenlenecek etkinlikte tanıtılacak Galaxy S9’un Norveç’teki satış fiyatı belli oldu. Bu bilgi, sızıntıları ile tanınan Roland Quandt tarafından paylaşıldı.

Galaxy S9 fiyatı

Norveç’te Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S9’un fiyatı 8790 NOK yani yaklaşık 1100 dolar olacak. Galaxy S9 Plus modelinin fiyatı ise 9790 NOK yani yaklaşık 1250 dolar olacak. Galaxy S8/S8+ ile kıyaslandığında 150-170 dolarlık bir fiyat artışı olduğunu görüyoruz.

Galaxy S9 özellikleri

Sızıntılara göre Samsung Galaxy S9’un özellikleri şöyle:
  • 5.7 inç 2960x1440 çözünürlüğünde Quad HD+ AMOLED ekran
  • Exynos 9810
  • 6 GB RAM
  • Diyafram açıklığı değişken çift arka kamera
  • Iris tarayıcı
  • 3000 mAh batarya

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Bloodin 1 yıl en beğenilen
Birileri 5000 TL'dan bahsetmiş, kelimenin tam anlamıyla "RÜYANIZDA GÖRÜRSÜNÜZ", 999 dolarlık iPhone X 6000 TL'dan çıktı, 1100 dolarlık S9 en az 6250 TL olacaktır. Belki Samsung Türkiye'nin katkısı ile 5999 TL olabilir. Tabi yine her zamanki gibi birkaç ay içinde ucuzlayacak ve 4000 TL altını görecektir.
Fakat bize müstehak, biz almaya devam ettikçe bunlar da abartmaya devam edecekler, bugün bir bilgisayara 2000 TL'yı çok gören insanların ceplerinde Galaxy S8'ler, iPhone 8 Plus'lar cirit atıyor... İyi ki Xiaomi gibi firmalar var da aynı hızı ve teknolojiyi biz aklını peynir ekmekle yemeyenler için çok daha ucuza sunuyorlar. Bu politika ile Samsung da Apple da yolun sonunu görecekler gibi görünüyor. En kısa sürede Xiaomi ve Oppo gibi firmalara karşı önlem almaları gerekiyor.
@mu5tafa S7 Edge için nereye baktığınıza bağlı, şu anda 2250 TL'ya da pekala bulunabiliyor...
Birileri 5000 TL'dan bahsetmiş, kelimenin tam anlamıyla "RÜYANIZDA GÖRÜRSÜNÜZ", 999 dolarlık iPhone X 6000 TL'dan çıktı, 1100 dolarlık S9 en az 6250 TL olacaktı...
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5 Yanıt Yanıtla +63
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deniz_sea 1 yıl
En büyük değişikliği fiyat'ta yapmışlar, geri kalan kısımlar neredeyse aynı zaten....
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Guest-F8946C419 1 yıl
Güncelleme almayacak telefona 1250 dolar vermek.. içindeki yazılım 30 dolarlık telefonlarda da aynı olan cihaza..
Ahahahahahah
Bi de apple alanlara laf edenler de bunlar. En azından yazılımı donanımı rakipsiz ;) kim ne derse desin apple.
Güncelleme almayacak telefona 1250 dolar vermek.. içindeki yazılım 30 dolarlık telefonlarda da aynı olan cihaza..AhahahahahahBi de apple alanlara laf...
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3 Yanıt Yanıtla +22
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coke019 1 yıl
Bu paralara Samsung almak çılgınlık
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DH Misafiri 1 yıl
bunlar iyiden iyiye daha iyi telefon yapma yarışını daha pahalı telefon satma yarışına çevirdiler.
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Proopiomelanocortin 1 yıl
ABD fiyatı S9 için 720, S9+ için 840 dolar. Daha önce dediğim gibi haber şişirme çıktı.
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ahmtıl 1 yıl
6 yıllık s3 üm var ekranı kırıldı donma yapıyor ve bataryası 4-5 saat sonra bitiyor.değiştirmek istiyorum ama fiyatlar uçmuş...bu ne lan..alt üstü telefon, en iyi oyun bilgisayarı o fiyatlara alınır.almak istediğim telefon max fiyatı 900 tl olması gerekir..bazı arkadaşlar 2000 tl verilir demiş..2000 tl bile çok..alt üstü telefon araba değil bilgisayar değil...
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Tqrr 1 yıl ahmtıl
ahmtıl
6 yıllık s3 üm var ekranı kırıldı donma yapıyor ve bataryası 4-5 saat sonra bitiyor.değiştirmek istiyorum ama fiyatlar uçmuş...bu ne lan..alt üstü telefon, en iyi oyun bilgisayarı o fiyatlara alınır.almak istediğim telefon max fiyatı 900 tl olması gerekir..bazı arkadaşlar 2000 tl verilir demiş..2000 tl bile çok..alt üstü telefon araba değil bilgisayar değil...

Daha yeni orta sınıf bir laptop aldım 6k tuttu hocam. Malesef alınmaz
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aycibin 1 yıl
1000 dolara çıkan adam iphoneX alır.s9'u geçtim s9+ da o fiyattan satamazlar
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Hans Müller 1 yıl
S9 ara bir model olarak kalacak gibi gözüküyor. S8'e göre getirdiği çok önemli bir yenilik yok.
S10 daha ses getirici bir telefon olacaktır.
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Proopiomelanocortin 1 yıl
ABD'deki fiyatıyla Norveç'teki fiyatı aynı olmayacak, hepiniz kronu dolara çevirip yayımlanan haberi fazla ciddiye almışsınız. ABD ve Kanada fiyatları genelde en düşük fiyat olur bu kadar yüksek olmayacaktır ki olsa bile o 100 dolar bizim gibi ülkelere dert olur anca.
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Onurmsq 1 yıl Proopiomelanocortin
Proopiomelanocortin
ABD'deki fiyatıyla Norveç'teki fiyatı aynı olmayacak, hepiniz kronu dolara çevirip yayımlanan haberi fazla ciddiye almışsınız. ABD ve Kanada fiyatları genelde en düşük fiyat olur bu kadar yüksek olmayacaktır ki olsa bile o 100 dolar bizim gibi ülkelere dert olur anca.

Note 8 5bin liradan cikti.
Hepsini gectim a8plus fiyatina bak.
S9da 4.5binden ciksin en kotu. 4 5milyara telefon alinmaz. Hatta max 3bine alinir. O bile fazla. 3bin ya da 4bin verilecekse de iphone alinir. En azindan fiyati dusmuyor. 3bin liraya android alinmaz.
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RavenoLL 1 yıl
Çöp ötesi şu samsung ve iphone 4-5 bin lira verenlere acıyorum cidden.
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Citizen'in Pengueni 1 yıl RavenoLL
RavenoLL
Çöp ötesi şu samsung ve iphone 4-5 bin lira verenlere acıyorum cidden.

Ne almalılar peki onu söyle o zaman.
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zotacing 1 yıl
1100$ ise Türkiye bayiye giriş fiyatı 850$ olur en fazla.
5250TL'den aşağı giriş yapmaz kısaca.
Satana kızıldığı kadar alanlara kızılmadığı sürece, telefonlar 2-3 seneye kalmadan 10.000TL barajını aşacak.
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Paetzold 1 yıl
Bu fiyatlara alanlar oldukca degismez.
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