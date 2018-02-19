Samsung Galaxy S9 fiyatı sızdırıldı

Samsung’un bu hafta tanıtacağı yeni amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus’ın hemen hemen tüm özellikleri sızdı. 25 Şubat tarihinde Mobil Dünya Kongresi’nde düzenlenecek etkinlikte tanıtılacak Galaxy S9’un Norveç’teki satış fiyatı belli oldu. Bu bilgi, sızıntıları ile tanınan Roland Quandt tarafından paylaşıldı.
Galaxy S9 fiyatı
Norveç’te Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S9’un fiyatı 8790 NOK yani yaklaşık 1100 dolar olacak. Galaxy S9 Plus modelinin fiyatı ise 9790 NOK yani yaklaşık 1250 dolar olacak. Galaxy S8/S8+ ile kıyaslandığında 150-170 dolarlık bir fiyat artışı olduğunu görüyoruz.
Galaxy S9 özellikleriSızıntılara göre Samsung Galaxy S9’un özellikleri şöyle:
- 5.7 inç 2960x1440 çözünürlüğünde Quad HD+ AMOLED ekran
- Exynos 9810
- 6 GB RAM
- Diyafram açıklığı değişken çift arka kamera
- Iris tarayıcı
- 3000 mAh batarya
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Fakat bize müstehak, biz almaya devam ettikçe bunlar da abartmaya devam edecekler, bugün bir bilgisayara 2000 TL'yı çok gören insanların ceplerinde Galaxy S8'ler, iPhone 8 Plus'lar cirit atıyor... İyi ki Xiaomi gibi firmalar var da aynı hızı ve teknolojiyi biz aklını peynir ekmekle yemeyenler için çok daha ucuza sunuyorlar. Bu politika ile Samsung da Apple da yolun sonunu görecekler gibi görünüyor. En kısa sürede Xiaomi ve Oppo gibi firmalara karşı önlem almaları gerekiyor.
@mu5tafa S7 Edge için nereye baktığınıza bağlı, şu anda 2250 TL'ya da pekala bulunabiliyor...
Ahahahahahah
Bi de apple alanlara laf edenler de bunlar. En azından yazılımı donanımı rakipsiz ;) kim ne derse desin apple.