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Tam Boyutta Gör TEKNOFEST girişimcilerinin geliştirdiği sosyal medya platformu Next Sosyal’in üye sayısı kısa sürede 455 bine ulaştı. Next Sosyal’den yapılan açıklamada 500 bininci üyeye özel bir hediye verileceği duyuruldu.

"Yerli ve milli" Next Sosyal platformu "yabancı" çıktı 1 gün önce eklendi

Yapılan açıklamada, “500 Bine Çok Yaklaştık! NeXT ailemiz büyümeye devam ediyor. 500,000’inci üyemize özel bir hediye veriyoruz. Siz de bu tarihi anın parçası olun. Next’e katılın ve arkadaşlarınızı da davet edin. Hemen katıl, sürprizi yakala!” ifadelerine yer verildi. Özel hediyenin ne olacağı açıklanmadı.

Next Sosyal, Mastodon altyapısını kullanıyor

Yerli ve milli olarak lansa edilen Next Sosyal, Almanya merkezli Mastodon isimli açık kaynak platformu üzerine inşa edildi. Platformun özellikleri ve arayüzü Mastodon ile aynı.

Tam Boyutta Gör Next Sosyal’in Mastodon temelli geliştirildiğinin ortaya çıkması üzerine sitenin hakkında kısmı güncellendi ve şu ifade eklendi: “NEXT SOSYAL, TEKNOFEST girişimcilerinin geliştirdiği açık kaynak Mastodon temelli sosyal medya platformudur.”

Mastodon isimli açık kaynak platformu ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Dileyen herkes kendi sunucusunu oluşturabiliyor. Mastodon’un lisans anlaşmasına göre orijinal kodlarda düzenleme yapanların kodları açık kaynak olarak kamuoyu ile paylaşması gerekiyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Mastodon temelli TruthSocial platformunun kodları açık kaynak olarak paylaşılmamış ve Mastodon tarafından dava açılmıştı. Next Sosyal’in hakkında kısmında bu konuyla ilgili bir düzenleme yapıldı ve kaynak kodlarının yakın zamanda paylaşılacağı duyuruldu.

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Next Sosyal 500 bininci üyeye özel hediye verecek

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