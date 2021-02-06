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    Galaxy SmartTag Türkiye'de satışa çıktı: Fiyatı ve özellikleri

    Samsung'un Galaxy SmartTag ismindeki nesne takip cihazı Türkiye'de satışa çıktı. Samsung Galaxy SmartTag özellikleri ve fiyatı haberimizde.
    06 Şubat 2021, 15:00 (1 hf.)
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    Cep Tel Aksesuarları
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Galaxy SmartTag Türkiye'de satışa çıktı: Fiyatı ve özellikleri
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    Samsung’un Galaxy S21 lansmanında tanıttığı Galaxy SmartTag ismindeki ürünü Türkiye’de satışa sunuldu. Galaxy SmartTag’in Türkiye fiyatı 299 TL.

    Galaxy SmartTag özellikleri

    Galaxy SmartTag, yakınınızdaki kayıp nesneleri bulabilmenizi sağlıyor. SmartTag’i anahtara, çantalara, evcil hayvanlara vs. takarak onları kolayca bulabilirsiniz. Galaxy telefonunuzu kullanarak SmartTag’e yaklaştığınızda SmartTag ses çıkarıyor.

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    SmartTag, internet veya GPS teknolojisini kullanmıyor. Bluetooth Low Energy (BLE) teknolojisini kullanıyor. Bu nedenle ancak yakınınızda olan fakat tam olarak yerini bulamadığınız eşyaların konumunu bulmaya yardımcı olacak. SmartTag Plus ismindeki modelde ise BLE ve Ultra-WideBand (UWB) teknolojileri kullanılacak. Bu model henüz Türkiye’ye gelmedi.

    SmartTag, uzakta bir yerde kaybolduysa ve başkasına ait Galaxy Find Network özelliğinin açık olduğu bir telefon tarafından sinyal alırsa harita üzerinde SmartTag’in yeri gösteriliyor. SmartTag’in diğer özelliği ise IoT kontrolü. Cihazın üzerindeki butonu kullanarak IoT cihazları yönetebilirsiniz.. Örneğin butona basıldığında akıllı ışığınızın açılmasını sağlayabilirsiniz.

    https://shop.samsung.com/tr/galaxy-smarttag/?integration_color=Black



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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    smart1978 arkadaşım "Çevrimdışı bulma” özelliği Galaxy cihazlarında var. Bu, Tile izleyici aygıtı ile bluetooth olmadığı zaman yararlandıkları “Kitle Bulma” özelliği gibi çalışıyor. Eğer telefonunuz Wi-Fi ya da hücresel bağlantı üzerinden bulunamazsa, yakındaki cihazların yerini bulunabiliyor.
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    gun (Gün Oksay) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Pil ne kadar dayanıyor birde herhalde kablosuz şarj mı oluyor onlarda mı belli değil ?
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    smart1978 (X Y) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    E-sim, GPS ve Bluetooth 5.2 minimum ozelliklerin hic biri yok ve anlamsiz pahali . Doviz kuru kactan hesaplamislar ki ? Hem kur degeri hem de ederi olarak hem de ozelliklerin noksanligi bol olusu ile alinmaz :/
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    isakoc (isa koç) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    50 metre sinyal kapasitesi ile bu işe yaramaz, hele ki 2 tane duvar araya girdimi 5 metreden bile çekmeyen günümüz teknolojisi ile. Buna kesinlikle GPS konulmalıydı. Bluetooth ile olmaz bu iş. Bununla anca evde saklanıp ce eee yapılmayı beklenen şeyleri bulursun.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    sis651 1 hf. ( Mesaj Silindi ) isakoc
    GPS eklenince pil ömründen ciddi seviyede kayıp verilir. Zaten o şekilde uzak mesafe için bir şey değil. GPS olunca LTE vs. de gerekir cihaza.

    Bir de neyi kaybedeceğini biliyorsun ki, bu cihazı takacaksın da falan. Çok zoraki bir cihaz.
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    V volga tuygun (tuygun habora) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ya telefon kayboluyorsa ? :)
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    labtek38 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Islık çalınca öten anahtarlıklar vardı. Onun içindeki mekanizmayı eminim çok daha küçük hale getirebilir teknoloji. Bence o daha iyi olur. 😁
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