Galaxy SmartTag Türkiye'de satışa çıktı: Fiyatı ve özellikleri

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Samsung’un Galaxy S21 lansmanında tanıttığı Galaxy SmartTag ismindeki ürünü Türkiye’de satışa sunuldu. Galaxy SmartTag’in Türkiye fiyatı 299 TL.

Galaxy SmartTag özellikleri

Galaxy SmartTag, yakınınızdaki kayıp nesneleri bulabilmenizi sağlıyor. SmartTag’i anahtara, çantalara, evcil hayvanlara vs. takarak onları kolayca bulabilirsiniz. Galaxy telefonunuzu kullanarak SmartTag’e yaklaştığınızda SmartTag ses çıkarıyor.

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SmartTag, internet veya GPS teknolojisini kullanmıyor. Bluetooth Low Energy (BLE) teknolojisini kullanıyor. Bu nedenle ancak yakınınızda olan fakat tam olarak yerini bulamadığınız eşyaların konumunu bulmaya yardımcı olacak. SmartTag Plus ismindeki modelde ise BLE ve Ultra-WideBand (UWB) teknolojileri kullanılacak. Bu model henüz Türkiye’ye gelmedi.

SmartTag, uzakta bir yerde kaybolduysa ve başkasına ait Galaxy Find Network özelliğinin açık olduğu bir telefon tarafından sinyal alırsa harita üzerinde SmartTag’in yeri gösteriliyor. SmartTag’in diğer özelliği ise IoT kontrolü. Cihazın üzerindeki butonu kullanarak IoT cihazları yönetebilirsiniz.. Örneğin butona basıldığında akıllı ışığınızın açılmasını sağlayabilirsiniz.

https://shop.samsung.com/tr/galaxy-smarttag/?integration_color=Black

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