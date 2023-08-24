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    Anlık Bildirim

    Galaxy SmartTag 2'nin çıkış tarihi, renkleri ve tasarımı netleşti

    Samsung yeni nesil takip cihazını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Tamamen yeni bir tasarımla gelecek SmartTag 2'nin yeni görüntürleri, renk seçenekleri ve çıkış tarihi sızdırıldı.
    Galaxy SmartTag 2'nin çıkış tarihi, renkleri ve tasarımı netleşti Tam Boyutta Gör
    Samsung'un yeni takip cihazı hakkında taze bilgiler gelmeye devam ediyor. Son raporlara göre Güney Koreli şirket Galaxy SmartTag 2'yi Ekim ayının ortalarında piyasaya sürmeyi planlıyor. Söz konusu iddia şirkete yakın birkaç kaynak tarafından da doğrulandı.

    Daha önce takip cihazının tamamen yeni bir tasarıma sahip olacağı ortaya çıkmıştı. Köşeleri yuvarlatılmış kare form faktörü rafa kaldırıldı. Bunun yerine gazoz açacağını andıran oval bir şekle geçildi. Aksesuarın üzerinde artık daha büyük bir halka var.

    Galaxy SmartTag 2'nin çıkış tarihi, renkleri ve tasarımı netleşti Tam Boyutta Gör

    Hem Bluetooth hem de UWB bağlantısı sunacak

    Bu yeni tasarım kullanıcıların SmartTag 2'yi anahtarlıklara asmasını kolaylaştıracak. Şu an için takip cihazının siyah ve beyaz olmak üzere iki renk seçeneğinin olacağını biliyoruz. Ancak şirketin başka renkler üzerinde çalışıyor olma ihtimali de var.

    Samsung'un yeni nesil takip cihazı artık sadece Bluetooth ve UWB varyantları olarak ayrılmayacak. SmartTag 2'nin hem Bluetooth hem de UWB bağlantısına sahip olacağı bildiriliyor. Yani kullanıcılar bu seçenekler arasından bir seçim yapmak zorunda kalmayacaklar.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 6 gün önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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