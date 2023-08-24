Galaxy SmartTag 2'nin çıkış tarihi, renkleri ve tasarımı netleşti

Tam Boyutta Gör Samsung'un yeni takip cihazı hakkında taze bilgiler gelmeye devam ediyor. Son raporlara göre Güney Koreli şirket Galaxy SmartTag 2'yi Ekim ayının ortalarında piyasaya sürmeyi planlıyor. Söz konusu iddia şirkete yakın birkaç kaynak tarafından da doğrulandı.

Samsung Galaxy SmartTag 2 yeni tasarımıyla görüntülendi 3 hf. önce eklendi

Daha önce takip cihazının tamamen yeni bir tasarıma sahip olacağı ortaya çıkmıştı. Köşeleri yuvarlatılmış kare form faktörü rafa kaldırıldı. Bunun yerine gazoz açacağını andıran oval bir şekle geçildi. Aksesuarın üzerinde artık daha büyük bir halka var.

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Hem Bluetooth hem de UWB bağlantısı sunacak

Bu yeni tasarım kullanıcıların SmartTag 2'yi anahtarlıklara asmasını kolaylaştıracak. Şu an için takip cihazının siyah ve beyaz olmak üzere iki renk seçeneğinin olacağını biliyoruz. Ancak şirketin başka renkler üzerinde çalışıyor olma ihtimali de var.

Samsung'un yeni nesil takip cihazı artık sadece Bluetooth ve UWB varyantları olarak ayrılmayacak. SmartTag 2'nin hem Bluetooth hem de UWB bağlantısına sahip olacağı bildiriliyor. Yani kullanıcılar bu seçenekler arasından bir seçim yapmak zorunda kalmayacaklar.

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